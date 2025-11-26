我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

回應日本內閣答辯書 中國外交部批：試圖矇混過關

記者賴錦宏/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部發言人毛寧。（取自中國外交部網站）
中國外交部發言人毛寧。（取自中國外交部網站）

日本政府在25日的內閣會議上通過了一份答辯書，針對首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答辯，明確地表示「不是改變以往政府見解的發言」。不過，中方批評日方至今還在老調重彈，矇混過關。

另據日本共同社報導，高市早苗26日在黨首討論上，針對「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，表示「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出了誠實的回答」。

就如何認定「存亡危機事態」，高市說：「將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有資訊進行判斷。」

中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場。日本政府25日的內閣答辯書至今還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的。

她說，日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂「一貫立場」，輕描淡寫一筆帶過，只提概念迴避實質，試圖借此矇混過關，這種伎倆行不通。 

她說，不僅如此，日方還不思悔改，在答辯書中再次妄議台灣問題，干涉中國內政。

毛寧強調，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，完全是中國內政，絕不容日本說三道四，甚至插手干涉。中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，盡快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。

日本 高市早苗 台灣有事

上一則

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

下一則

清華保研生緬懷亡父獲百萬讚 挨轟「不孝子」 本人喊冤

延伸閱讀

高市早苗：透過對話建立日中良好關係 是我的責任

高市早苗：透過對話建立日中良好關係 是我的責任
川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題

川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題
新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息

新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息
中武嚇升級 黃海再執行軍演 科企高超音速導彈模擬攻日

中武嚇升級 黃海再執行軍演 科企高超音速導彈模擬攻日

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生