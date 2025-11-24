日本演員矢野浩二：支持「一個中國」是肺腑之言

矢野浩二接受環球時報專訪時表示，他在微博發文稱「永遠支持一個中國 」是發自肺腑的心裡話。（圖／取自環球網微博）

在中日關係因日本首相高市早苗 「台灣有事」談話急劇惡化後，日本藝人美依禮芽率先於本月18日在微博發文稱：「我永遠支持一個中國」。被大陸網友稱為「鬼子專業戶」的日本演員矢野浩二（中國名字：浩歌）隨後也在微博發文稱，「中國，不只是我的第二故鄉」，「我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國」。

美依禮芽11月22日在北京舉行演唱會，她提前於18日上午就在微博發文稱：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人--我永遠支持一個中國。」

矢野浩二隨後於18日下午也在微博發文稱，「二十五年前，我一個人來到中國。從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義。中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識『家』的地方。在這裡，我有兄弟，有家人，有浩家人的愛和陪伴與支持，我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們 」。

矢野浩二28日在微博發文，表態「永遠支持一個中國 」。（圖／取自矢野浩二微博）

在環球時報25日刊登的專訪中，矢野浩二說，他18日發的微博並不是出於什麼「立場」或「表態」的考慮，而是一種很自然、很真實的心境，是有感而發，「永遠支持一個中國」是他發自肺腑的心裡話。

至於因為這篇發文可能在日本國內遭遇的壓力，矢野浩二表示，「即使有，也不會後悔」，「當看到有人攻擊中國時，我很難沈默。」

矢野浩二同時介紹他參與演出的大陸電視劇《風與潮》已進入後期製作階段，他參演的幾部中國電影目前也都已經殺青。矢野浩二說，「我會繼續努力，讓每一個作品都值得中國觀眾的掌聲。」

矢野浩二出生於日本大阪，2001年赴北京語言文化大學學習漢語。2003年，矢野浩二在大陸電視劇《走向共和》中飾演明治天皇，《時代人物周報》等大陸媒體稱，這是他在中國的第一個「鬼子形象」。矢野浩二之後又在大陸多部抗日劇中扮演日本軍閥，因而被大陸媒體與網友稱為「鬼子專業戶」。

矢野浩二因長期在大陸抗日劇飾演日本軍閥，因而被大陸媒體與網友稱為「鬼子專業戶」。（圖／取自矢野浩二微博）

根據百度百科的解釋，「鬼子專業戶」是2000年代起中國抗日題材影視劇中長期飾演日本軍人的外籍演員群體統稱，代表人物包括矢野浩二等日本籍演員。

美依禮芽21日晚接受環球時報英文版《Global Times》專訪，對於她為何會在微博上公開表達「永遠支持一個中國」，美依禮芽說，她的表態主要是想向中國公眾表達溫暖與愛意，以及對中國歌迷支持的感謝。

美依禮芽說，做出明確表態不是件能立刻決定的事，她想把自己對中國人的愛和她感受到的東西傳遞給大家，因此不害怕被誤解，也不指望所有人都能贊同她的做法。

對於曾有網友質疑美依禮芽的微博帳號是工作人員協助運營，美依禮芽特別澄清，十幾年來一直是她自己在運營，包括這次創作並發布內容，與其他工作人員無關。

相較於美依禮芽能順利在北京舉行演唱會，矢野浩二參與演出的影視作品也尚未傳出遭抵制的消息，日本共同社報導，由於高市早苗關於「台灣有事」的國會答辯引發日中關係緊張，原定11至12月在中國各地舉行的日本藝人們的活動接連取消。