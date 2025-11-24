我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

神話泡沫破裂...大批主播撤離 杭州網紅大樓租金腰斬

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杭州最大網紅公寓。(取材自微博)
杭州最大網紅公寓。(取材自微博)

杭州知名「網紅大樓」麗晶國際大廈，是一座坐落於錢塘江畔的30萬平米大樓，巔峰時期，樓內匯聚近2萬名主播與從業者，市場上甚至傳言「一棟樓的GDP堪比一個縣」。但近日，網紅主播紛紛撤離，導致大樓租金腰斬，相關話題登上熱搜，杭州「網紅經濟」泡沫破裂引發熱議。

科創板日報報導，在麗晶國際大廈門口可見，短短一段人行道上密集排列著近十家房產中介的廣告牌，多個房源資訊上甚至打上了醒目的「急租降價」字樣。據悉，一個單間的月租金已跌到1200元人民幣(約168美元)至1800元。而在2021年之前的鼎盛時期，這裡單間月租普遍在3000元以上，高點甚至可達4500元，相較之下可說是腰斬。

如今，電梯間與樓道裡往來穿梭的，多是步履匆匆的普通上班族和悠閒的中老年居民，往日裡精緻裝扮的網紅身影已難尋覓。除了傳統住宅功能，大量美甲、攝影等工作室與小企業遍布大樓多個樓層。

該大樓高空置率的情況，在線上平台也得到印證。貝殼找房小程式上顯示該大樓有94套房源正在招租，小紅書平台同樣充斥著大量尋求轉租與出租的訊息。

許多網友表示，「這陣風已經颳過去了」、「早就撤退了，兩年前去時候就少了一半人了」、「現在大家都沒錢消費了，曾經非常火的直播銷售也不行了」。還有人說，「這兩年也不是只有網紅難做，各行各業都難做」。

據中商產業研究院數據顯示，2024年中國直播電商交易規模達5.33兆元，同比增長8.31%，預計2025年將增至5.6兆元。然而，與此同時，這個曾創造無數造富神話的行業，正經歷著前所未有的深度調整。

房產中介的廣告牌。(取材自科創板日報)
房產中介的廣告牌。(取材自科創板日報)

直播博主「滿滿」親歷了行業從爆發到飽和的全過程，她說，「直播興起初期，主播稀缺，觀眾出於好奇也樂意打賞，那時『直播睡覺』都能吸引10萬人觀看」。但如今，「夢該醒了」。

也有業內人士指出，行業本身進入到發展成熟階段，從業者多、監管趨嚴、競爭激烈等都必然會帶來優勝劣汰，這不只是直播電商行業會面臨的情況，這是每個行業發展都必經的過程。

租金 電商 小紅書

上一則

神話泡沫破裂...大批主播撤離 杭州網紅大樓租金腰斬

下一則

威嚇日本？中選甲午戰故地軍演 「在跌倒處崛起」

延伸閱讀

私生飯電話騷擾直播 劉宇寧怒懟：他沒資格跟我對話

私生飯電話騷擾直播 劉宇寧怒懟：他沒資格跟我對話
直播時被私生飯電話騷擾…劉宇寧怒懟：他沒資格跟我對話

直播時被私生飯電話騷擾…劉宇寧怒懟：他沒資格跟我對話
日踩中紅線自討沒趣…高市若服軟 恐難逃下台

日踩中紅線自討沒趣…高市若服軟 恐難逃下台
南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達1625萬美元

南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達1625萬美元

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆
來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病