神話泡沫破裂...大批主播撤離 杭州網紅大樓租金腰斬

杭州最大網紅公寓。(取材自微博)

杭州知名「網紅大樓」麗晶國際大廈，是一座坐落於錢塘江畔的30萬平米大樓，巔峰時期，樓內匯聚近2萬名主播與從業者，市場上甚至傳言「一棟樓的GDP堪比一個縣」。但近日，網紅主播紛紛撤離，導致大樓租金 腰斬，相關話題登上熱搜，杭州「網紅經濟」泡沫破裂引發熱議。

科創板日報報導，在麗晶國際大廈門口可見，短短一段人行道上密集排列著近十家房產中介的廣告牌，多個房源資訊上甚至打上了醒目的「急租降價」字樣。據悉，一個單間的月租金已跌到1200元人民幣(約168美元)至1800元。而在2021年之前的鼎盛時期，這裡單間月租普遍在3000元以上，高點甚至可達4500元，相較之下可說是腰斬。

如今，電梯間與樓道裡往來穿梭的，多是步履匆匆的普通上班族和悠閒的中老年居民，往日裡精緻裝扮的網紅身影已難尋覓。除了傳統住宅功能，大量美甲、攝影等工作室與小企業遍布大樓多個樓層。

該大樓高空置率的情況，在線上平台也得到印證。貝殼找房小程式上顯示該大樓有94套房源正在招租，小紅書 平台同樣充斥著大量尋求轉租與出租的訊息。

許多網友表示，「這陣風已經颳過去了」、「早就撤退了，兩年前去時候就少了一半人了」、「現在大家都沒錢消費了，曾經非常火的直播銷售也不行了」。還有人說，「這兩年也不是只有網紅難做，各行各業都難做」。

據中商產業研究院數據顯示，2024年中國直播電商 交易規模達5.33兆元，同比增長8.31%，預計2025年將增至5.6兆元。然而，與此同時，這個曾創造無數造富神話的行業，正經歷著前所未有的深度調整。

房產中介的廣告牌。(取材自科創板日報)

直播博主「滿滿」親歷了行業從爆發到飽和的全過程，她說，「直播興起初期，主播稀缺，觀眾出於好奇也樂意打賞，那時『直播睡覺』都能吸引10萬人觀看」。但如今，「夢該醒了」。

也有業內人士指出，行業本身進入到發展成熟階段，從業者多、監管趨嚴、競爭激烈等都必然會帶來優勝劣汰，這不只是直播電商行業會面臨的情況，這是每個行業發展都必經的過程。