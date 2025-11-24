新疆等地電力過剩 中國比特幣挖礦潮再起支撐價格走揚

我的頻道

中央社北京24日綜合外電報導
今年10月底中國在全球比特幣挖礦市占率已回升至14%，重返第3名位置。另據區塊鏈數據與分析公司CryptoQuant估計，目前全球比特幣挖礦產能有15%至20%在中國運作。路透
今年10月底中國在全球比特幣挖礦市占率已回升至14%，重返第3名位置。另據區塊鏈數據與分析公司CryptoQuant估計，目前全球比特幣挖礦產能有15%至20%在中國運作。路透

據挖礦人士說法及業界資料，4年前在中國遭禁止的比特幣挖礦正悄悄復甦，拜廉價電力及一些省分大力發展資料中心之賜。這可能對這款世界最大加密貨幣的需求和價格提供支撐。

路透報導，中國原是世界最大加密貨幣挖礦國，但北京2021年以國家金融穩定及節能受到威脅為由，禁止一切加密貨幣交易與挖礦，導致中國挖礦人士被迫轉往北美或中亞等地，中國在全球比特幣挖礦市場占有率也降至零。

然而，追蹤比特幣挖礦算力的哈希率指數（Hashrate Index）顯示，今年10月底中國在全球比特幣挖礦市占率已回升至14%，重返第3名位置。另據區塊鏈數據與分析公司CryptoQuant估計，目前全球比特幣挖礦產能有15%至20%在中國運作。

世界第2大挖礦機製造商嘉楠科技（Canaan Inc）在中國的銷售情況，也可見相同趨勢。據總部位於新加坡的嘉楠向證監單位呈報的資料，中國市場占其全球營收比重已由2022年的2.8%反彈至去年的30.3%；且知情人士透露，今年第2季再升破5成。

這段時期數位資產價格正出現強勁漲勢，並於10月攀上歷史新高。買氣來自美國總統川普（Donald Trump）推動對加密貨幣友善的政策，以及投資人對美元信心降低，使得挖礦更具報酬吸引力。

1名比特幣挖礦機製造商消息人士指出，除了價格因素，一些中國地方政府之前對資料中心過度投資，導致電力與算力過剩，而這些政府面臨現金短缺，也是中國挖礦潮回籠原因之一。

挖礦人士和挖礦機製造商透露，比特幣挖礦這項極度耗能的活動，目前在新疆等電力充沛的中國內陸地方尤其活躍。

去年底開始在新疆挖礦的王姓男子表示：「新疆有很多電無法輸送出去，但可用加密貨幣挖礦來消耗。」他指出當地還有一些新的挖礦計畫正在建設中，「我只能說，大家都會去電力便宜的地方挖」。

另名四川黃姓男子說，他幾年前因為政府禁令而退出比特幣挖礦，但最近他的一些朋友又開始挖礦，「這塊領域事涉敏感，…但能拿到便宜電力的人正持續在挖」。

加密貨幣市場基礎設施供應商Perpetuals.com執行長葛魯恩（Patrick Gruhn）認為，中國挖礦活動再度興起，是近幾年加密貨幣市場最重要信號之一。他表示，北京雖未正式鬆綁比特幣挖礦，但當中國某地區出現強烈的經濟誘因，往往就會見到政策彈性。

中國曼坤律師事務所創辦人劉紅林也認為，要徹底消除一門有利可圖的生意並不容易。他相信北京會逐步放寬挖礦相關政策，「因為這種活動根本無法完全阻絕」。

