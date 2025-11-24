中日關係僵局如何化解？中國外交部給出明確方向

中國外交部發言人毛寧要求日本，應完整準確地重申承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府等立場。圖為毛寧早前資料照。（歐新社）

在日本 首相高市早苗 拒絕收回早前關於「台灣有事」談話後，中日關係當前僵局要如何化解？中國外交部發言人毛寧給出明確的方向：日本應完整準確地重申：承認中華人 民共和國政府是中國唯一合法政府，日本政府充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割一部分的立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。

據央視新聞報導，在24日下午例行記者會上，針對日本政府發言人在G20峰會期間表示已多次向中方解釋高市談話「要義」和日方「一貫立場」，並尋求雙方對話，毛寧表示，關於高市早苗的涉台「錯誤言論」，中方已多次闡明嚴正立場。高市有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係的政治基礎。

毛寧說，「我們注意到日方近期提到在台灣問題上的『一貫立場』，但日方所謂『一貫立場』的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個『一貫立場』？如果日方只是反覆重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，行動上不斷越線，那這種重申就是一句空話，是在虛化和掏空ㄧ個中國的立場。」

毛寧指出，「一個中國原則」是國際社會不可動搖的普遍共識。如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，就應當明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，包括1972年《中日聯合聲明》有關具體內容，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。

毛寧問：「為什麼日方不能完整準確地重申上述立場？」她表示，中方敦促日方認真對待中方的嚴肅要求，切實反思改錯，把對華承諾體現在實際行動中，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。

根據中國外交部官網資料，波茨坦公告第八條為：「開羅宣言之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其可以領有之小島在內。」

開羅宣言則提及：「三國之宗旨，在剝奪日本自從一九一四年第一次世界大戰開始後在太平洋上所奪得或占領之一切島嶼；在使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國；其他日本以武力或貪欲所攫取之土地，亦務將日本驅逐出境」。

日本共同社報導，二十國集團（G20）峰會閉幕後，高市早苗當地時間23日在南非約翰尼斯堡接受媒體採訪時表示，她在G20期間沒有機會與中國國務院總理李強交談。高市表示，「對各種對話採取開放的態度，並沒有採取關上門之類的做法。將以闡述應有主張的姿態妥善應對。」

共同社指出，由於雙方總理此次沒有舉行對話，日中關係面臨難以早日改善的局面。

