港媒：中國研究利用大量無人機 干擾台灣使用星鏈

中央社台北23日電
圖為馬紹爾群島一間建築屋頂上的星鏈設備。(路透)
港媒南華早報報導，鑑於俄烏戰爭中，烏克蘭在星鏈（Starlink）衛星系統助陣下取得優勢，中國方面正研究一旦台海戰爭爆發，中方如何有效干擾星鏈在台灣運作。但研究發現，中方至少要對台出動1000至2000架以上搭載干擾器的無人機，才能壓制星鏈。

報導指出，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔隨即請求富豪馬斯克（Elon Musk）支援旗下SpaceX公司的「星鏈」系統。幾天內，數千個星鏈終端設備運抵烏克蘭，俄軍起初一度成功干擾星鏈的訊號。但SpaceX悄悄更新軟體及衛星配置後，俄軍干擾失敗，戰場優勢便轉向烏克蘭。

報導提到，星鏈在烏克蘭的成功震驚全球軍事界，特別是中國。為此，中共軍方開始評估，如何讓中方在一旦爆發台海戰爭、且台灣取得星鏈系統時，有效執行電子戰。

根據報導，中國浙江大學及與共軍關係密切的北京理工大學研究團隊，11月初在中國「系統工程與電子技術」期刊發表研究，提出至今最完整的公開分析，探討中方需要多大規模的電子戰資源，才能壓制星鏈在台灣的運作。

中方這項研究認為，由於星鏈採用大量低軌衛星，以及跳頻、自適應等通訊技術，傳統的地面干擾方式已不足以有效壓制。經過模擬計算，中方若要反制星鏈未來在台運作，需採取「分布式干擾」策略，也就是部署成百上千個小型且同步的空中干擾器，並由無人機、氣球或飛機搭載，才能形成電磁屏障。

研究表示，中方設置的每個干擾設備，在最佳情況下平均可壓制約38.5平方公里的星鏈連線。以台灣約3.6萬平方公里面積推算，全面壓制至少需935個同步運作的干擾設備搭載於無人機或氣球。而若改用功率較弱的設備，數量則需增加到約2000個。

中方這一研究提到，上述數字尚未考量地形干擾、設備損耗及星鏈持續提升的抗干擾能力，實際需求的干擾設備數量可能更多。此外，考量星鏈至今有許多核心技術處於保密狀態，上述的模擬數據僅屬初步評估。

