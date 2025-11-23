關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的發言近期掀起中日外交風波，日本駐華大使館22日舉辦文化活動希望增進中國民眾對日本了解。（路透）
儘管中日關係十分緊張，日本駐華大使館仍於22日舉辦日本書籍展會，並開展以讀書會以及和食文化交流活動。日媒共同社報導，活動展出日本的小說、繪本、玩具等。面向兒童將《麵包超人》的繪本投映在螢幕上，舉辦了中文讀書會。現場還舉行了在中國廣受歡迎的高達模型組裝體驗活動。

日本駐華大使金杉憲治說：「希望大家通過活動加深對日本的了解，度過一段愉快時光。」

因為日本首相高市早苗涉台言論引發中國官方反彈，中國從方方面面祭出各項舉措，包括《蠟筆小新》系列在內等最新電影等已暫緩上映，日本藝術家、日本歌手的演藝活動也接連暫緩舉行，如順利舉行也是低調進行。

根據日本貿易振興機構（JETRO）的統計，截至19日，在中國的投資研討會等日本相關活動已有24個被延期或取消。

綜合路透等多方訊息，本周約十幾場有日本音樂人參與、在中國主要城市舉辦的演出臨時取消，受影響的包括爵士音樂人鈴木良雄、大隅壽男，歌手KOKIA北京演唱會、KID FRESINO，搖滾樂團DOES與柚子樂團等。

路透引述長期在中國生活的音樂會承辦人和紀錄片導演彼得森-克勞森說，中國各地音樂場所20日和21日接到有關部門通知，年內所有日本音樂人演出都可能被取消。

與此同時，二十國集團（G20）峰會22日在南非約翰尼斯堡開幕，共同社報導，高市早苗在峰會首日與中國國務院總理李強沒有接觸的機會。雖然中方已表明沒有會面的安排，但日本外務省幹部仍期待雙方可以會面。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

日本 高市早苗 國務院

