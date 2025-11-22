中國專家 點出汽車供應鏈3大風險

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
圖為寧德時代的神行動力電池。(新華社)
中國車百會理事長張永偉21日在智慧新能源汽車供應鏈創新大會上表示，中國已經成為全球增量汽車供應鏈的中心，動力電池、晶片、軟體將成為未來供應鏈競爭焦點，但需要注意這三大領域存在著很大的不確定性。

澎湃新聞報導，江汽集團採購中心副總經理魏沈平，也認為供應鏈的穩定與韌性成為超越效率的核心競爭力，關乎產業發展與安全的主動權。晶片、動力電池等一系列問題等都會對供應鏈造成很大的衝擊。

張永偉指出，動力電池技術的快速更迭可能會對供應鏈造成很大的挑戰。目前，液態電池還處在創新活躍期，同時，固態電池研發也不斷取得進展，業內最樂觀的預期認為2027年固態電池可實現小規模產業化，這種加速的技術創新，對供應鏈而言，意味著在過去的技術階段所建立起來的、龐大的汽車動力電池產能，很可能會因技術的迭代，而轉變為落後產能。

針對晶片，上海交通大學智慧汽車研究所副所長黃宏成指出，目前中國汽車晶片產業快速崛起，尤其是在高難度的汽車算力晶片方面，已有地平線、華為、黑芝麻等企業成為重要支撐力量，但中國晶片企業的國產替代多數集中在設計階段，在生產製造方面依舊存在挑戰。

在汽車軟體方面，張永偉提到，汽車作業系統雖然價值占比小，但是切換代價巨大，「過去我們的電腦、智慧手機都經歷了這種作業系統依賴他人的發展階段，所以汽車的作業系統是不是一開始就實現自主可控，這也值得汽車企業、零部件企業的高度關注。」

中汽創智戰略規畫部總監陳坤龍認為，能否協同產業鏈上下游打通資料壁壘、強化技術軟體，是中國汽車產業從暫時領先邁向持續引領的關鍵。他表示，近期有傳統廠商如賓士、BMW、福斯等與博世等企業成立軟硬體聯盟。

值得注意的是，他們邀請了輝達(Nvidia)、高通等企業加入，目的在打造「晶片+作業系統」聯盟以構建技術壁壘，雖然尚未形成真正的產業優勢與技術壁壘，但值得全行業的注意。

供應鏈 輝達 華為

