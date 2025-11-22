我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

洪秀柱出席活動 宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。(取自中國台灣網)
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。(取自中國台灣網)

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，兩岸同胞要在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園。「解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。兩岸同胞都是中國人，要在銘記歷史中推進統一大業，在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園，在兩岸融合發展中增進同胞福祉。」

中國央視新聞報導，以「銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來」為主題的第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」，日前在四川成都舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200多人參加活動。

中國國民黨前主席洪秀柱和台灣知名作家藍博洲、兩岸青年代表致辭表示，兩岸血脈、文化、情感的聯結，是任何外力割不斷的。身為中華兒女，兩岸同胞要以史為鑑，堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，加強兩岸交流合作，共創民族復興偉業。

洪秀柱指出，「身為中華兒女，我們要有歷史的清醒，也要有未來的擔當，唯有拒絕分裂才能夠守住和平，唯有堅定團結才能夠迎向復興。我們講同樣的語言、寫同樣的文字、過同樣的節日、敬同樣的祖先，這樣的聯結是任何的勢力、任何的外力都割不斷的。」

在活動開始前，宋濤還會見了參加活動的台灣嘉賓代表。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

國務院 國民黨 中共

上一則

傅聰致函聯合國祕書長 再度警告將嚴懲日本武力介入台海

下一則

寒流太猛 山西雲岡石窟佛像「流鼻涕」照瘋傳

延伸閱讀

宋濤會見洪秀柱 再批日相挑釁 喊話粉碎台獨和外來干涉

宋濤會見洪秀柱 再批日相挑釁 喊話粉碎台獨和外來干涉
工總前理事長苗豐強訪陸會宋濤 稱企業可扮和平橋梁

工總前理事長苗豐強訪陸會宋濤 稱企業可扮和平橋梁
張榮恭會宋濤 傳陸委會擬擋滬官赴台 雙城論壇恐生變

張榮恭會宋濤 傳陸委會擬擋滬官赴台 雙城論壇恐生變
國民黨新人事 柱系班師回朝 郝美女智囊受矚

國民黨新人事 柱系班師回朝 郝美女智囊受矚

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海