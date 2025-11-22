三星瑕疵螢幕 引爆中國手機業「綠線門」 大廠售後惹民怨

包括 OPPO 、一加、vivo、三星、小米、華為等品牌，近幾個月在中國集中爆發「綠線門」，這些手機品牌使用的主要是三星的螢幕。(第一財經日報)

包括 OPPO 、一加、vivo、三星 、小米 、華為 等品牌，近幾個月在中國集中爆發「綠線門」，這些手機品牌使用的主要是三星的螢幕，螢幕故障多數並非人為損壞，而是螢幕本身問題。然而各大廠商的售後態度難以讓消費者滿意，有廠商迅速回應、承諾滿足一定條件免費換螢幕，但消費者在實際操作中卻困難重重，甚至還有品牌「按鬧分配」。

CINNO Research首席分析師周華表示，綠線是一種相對比較常見的OLED顯示螢幕故障，原因多種多樣，包括驅動晶片脫焊或故障、線路氧化斷裂導致失效等綠線問題曾多次出現在若干款手機上，各大手機廠商基本上都遇到過類似情況。

還有一位面板業相關人士指出，螢幕出現綠線的問題有可能是螢幕電路的斷線、短路，以及螢幕與IC的綁定問題引起的，這種螢幕的綠線問題目前業內已經不多見。

目前，提供手機螢幕的OLED智慧手機面板廠商主要有三星、京東方、維信諾、深天馬、TCL華星等。以OPPO、vivo品牌為例，此次集中爆發「綠線門」的手機批次中，使用的主要是三星的螢幕。

某手機廠商一內部人士表示，「綠線事情起源主要就是三星的某批次螢幕有問題，涉及的機型也包括了三星的Galaxy系列。」據該廠商內部統計數據，針對綠線，各家的售後政策受到實際缺陷機體量的影響，體量越大覆蓋成本越高。

「螢幕綠線一般是在高溫高濕的環境下容易激發，所以7、8月份是高發期，9月開始影響會降低。」上述人士說。

從手機廠商公開給出的售後標準來看，目前OPPO與vivo給出的售後質保時間都在4年左右。小米、華為以及榮耀等大陸國產手機廠商通常是一年質保服務。

今年10月，OPPO官方宣布，對於購機4年內出現螢幕綠線問題的設備，提供免費更換螢幕服務；購機超過4年的用戶，也可享受遠低於市場價的優惠換螢幕政策。

湖南的李賀持有的OPPO Reno6 Pro，在4年質保期內兩次發生螢幕綠線問題，換了一次螢幕後，不到一年時間內又發生螢幕綠線情況。線上下檢測中心進行官方檢測，並證明非人為破損且提供發票的情況下，官方均給他提供了免費換螢幕服務。

但也有OPPO用戶遭遇售後難。廣東的劉暢指出，自己持有的OPPO Find X5 Pro天璣版購買於2022年，尚未過4年質保期，手機檢測也非人為損壞狀態，但由於缺少發票，客服以「沒有發票不可以保修」為由多次拒絕進行免費換螢幕服務。甚至有用戶被明確告知需同時出示發票和原裝包裝盒才能開展檢測。

還有過保的OPPO用戶通過各種投訴通路施壓獲得免費換螢幕服務。湖北的程蒙於2021年夏天購買OPPO Find X3，在今年10月螢幕出現綠線問題。她在社交媒體留意到，確有超過4年的同款手機有免費換螢幕的情況，此後「各種投訴加發帖，在黑貓、微博、小紅書等平台和通路」，最終從人民幣199元換螢幕到免費更換。

同樣是綠線問題，河南的王越持有的三星Galaxy Note 20 Ultra在今年6月出現故障。三星客服告訴他，僅收人工費的維修政策已於去年底結束，如今換螢幕需自費約人民幣1300元；若邊框不完整，進行螢幕與電池更換的話，需要人民幣1700元左右。

多位小米之家線下門店工作人員均表示，集團總部有下發公告，對不同機型給到不同售後政策，經過交叉瞭解，可以給到優惠服務的機型包括紅米K50、K60，包括小米12Pro、12S Pro、12S Ultra、12Pro天璣在內的小米12系列機型，其他機型大多需要按原價維修。