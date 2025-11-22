李強會南非總統 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

我的頻道

記者黃國樑/即時報導
中國國務院總理李強(左)在約翰尼斯堡會見南非總統拉馬佛沙。(新華社)
中國國務院總理李強(左)在約翰尼斯堡會見南非總統拉馬佛沙。(新華社)

據新華社，昨抵達南非約翰尼斯堡準備出席G20峰會的中國國務院總理李強，在抵達當日即會見南非總統拉馬佛沙。李強指出，上個月，中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規畫建議，南非宣布「十點經濟行動計畫」。中方願與南非加強發展戰略對接，推動零關稅措施在南非早日落地。拉馬佛沙則表示，南非堅定不移奉行一個中國政策，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，將同中方繼續在涉及彼此核心利益的問題上相互支持。

今年6月11日，中國與53個非洲國家在湖南長沙召開「中非合作論壇成果落實協調人部長級會議」，中國國家主席習近平藉由向會議致賀信中宣布，願對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅。李強昨天對拉馬佛沙表達了零關稅早日落地的期待。

李強表示，數十年來，中國和南非親如兄弟，友誼跨越山海，歷久彌堅。在兩國元首戰略引領下，中南正攜手推動新時代全方位戰略合作夥伴關係，致力於造福兩國人民。中方願同南非一道繼續努力，深化政治互信，堅定支持彼此核心利益和重大關切，拓展各領域合作。

李強指出，上個月，中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規畫建議，南非宣布「十點經濟行動計畫」。中方願與南非加強發展戰略對接，推動零關稅措施在南非早日落地，發揮兩國在資源稟賦、經濟結構等方面互補優勢，深化礦業、基礎建設合作，打造汽車產業等合作新亮點，挖掘新能源、人工智慧等新興領域合作潛力，拓展衛星導航、聯合實驗室建設等科技創新合作。

他說，雙方要加強減貧發展和鄉村振興經驗交流，推動公共衛生、文化、教育、青年等領域合作，提升兩國國民眾獲得感。中國和南非共同發起《支持非洲現代化合作倡議》，推動國際社會加強對非洲關注與投入。中方願與南非在金磚國家、二十國集團等平台加強協作，落實習近平主席提出的四大全球倡議，維護多邊貿易體制，推動全球治理體系改革，捍衛廣大發展中國家共同利益。

拉馬佛沙表示，習近平主席同該國就建立兩國新時代全方位戰略合作夥伴關係達成重要共識，推動南中關係邁上歷史新高度，為深化雙邊各領域合作注入強勁動力。感謝中方為南非經濟社會發展提供的支持與協助，願同中方加強貿易、投資、礦業、工業、科技、能源基礎、醫療衛生、減貧等領域合作，造福兩國人民。

他表示，南非堅定不移奉行一個中國政策，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，將同中方繼續在涉及彼此核心利益的問題上相互支持。

拉馬佛沙表示，南非願為中國企業在南投資興業提供安全、良好環境，並同廣大非洲國家一道善用中方優惠政策，推動中非合作深入發展。南非高度讚賞習近平主席提出的四大全球倡議。中國支持南非主辦二十國集團領導人峰會，為會議達成共識和成果發揮重要作用，南非表示衷心感謝，願同中方密切在聯合國、二十國集團等多邊框架內的溝通協作，共同捍衛多邊主義。

