我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

等了8年中美合拍我的哪吒下月開播 網吐槽「很邪門」

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中美合拍動畫系列「我的哪叱與變形金剛」，將於12月6日在央視首播。（取材自九派新聞）
中美合拍動畫系列「我的哪叱與變形金剛」，將於12月6日在央視首播。（取材自九派新聞）

備受關注的中美合拍動畫系列「我的哪吒與變形金剛」昨正式官宣，將於12月6日在中央電視台少兒頻道首播。由於該項目2017年即啟動，2019年發布首支預告片後就沒有下文，一度被認為已無限期擱置，此次在項目啟動8年後終定檔，中外許多動漫迷期待不已，相關話題昨衝上微博熱搜，也引來不少網民吐槽指哪吒和變形金剛的混搭「很邪門」、「哪吒可切換機甲形態」，「小時候的盜版連環畫照進現實」，「拜託別毀了我的童年」。

據央視少兒頻道官方昨發布消息，中美合拍動畫「我的哪吒與變形金剛」定檔12月6日至12月14日每晚8點30分播出，共52集。每日經濟新聞報導，「我的哪吒與變形金剛」由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，將中國神話人物哪吒與美國變形金剛兩大經典IP進行跨界融合。於2017年7月立項，2019年公布預告，2024年調整片名，被視為「中美動畫合作的一座里程碑」。

該項目發布預告片後引發全球動漫迷與影迷的極大好奇，但此後便陷入沈寂，一度被認為已無限期擱置。此次定檔，距離立項時間已8年，期間經歷了多次延期，但合作雙方都未對外說明原因。

該部動畫改編自2003年播出的央視經典動畫「哪吒傳奇」，將家喻戶曉的中國神話角色與風靡全球的「變形金剛」科幻元素相結合。故事主角將包括哪吒、雷震子等傳統角色，反派則由原作中的石磯娘娘與霸天虎勢力聯手，共同展開一場跨越文化與時空的冒險。預告片畫面顯示，哪吒在劇中可變身為機甲形態，中國神話角色如石磯娘娘、土行孫等也以變形金剛形象登場。

作為一部由玩具巨頭孩之寶參與合作的項目，其商業布局早已啟動。圍繞該動畫形象開發的系列玩具及衍生品目前已在國內市場發售，涵蓋了變形金剛形態的哪吒、風火輪變形玩具等多個產品線。

相關話題昨衝上微博熱搜，引發熱議，有網民連打3個問號表示震驚，也有網民直呼「真正的魔丸和靈珠」，還有網民表示「雖然看起來很邪門，但這部是正兒八經的正版」，也有人搞笑吐槽：「在擎天柱（又譯柯博文）的精心照料下，車禍後的哪吒好了起來，兩人也逐漸產生了不一樣的感覺。直到某日哪吒發現背上的車軲轆印是擎秦天柱的輪胎特有的」，「小時候攤販賣的的盜版連環畫照進現實啊」，「我小時候還在地攤上買過孫悟空大戰奧特曼，變形金剛大戰哥斯拉，奧特曼大戰變形金剛，葫蘆小金剛大戰奧特曼」。

上一則

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

下一則

傅聰：日本若膽敢武力介入台海 將行使聯合國憲章自衛權

延伸閱讀

劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造

劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造
公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼

公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼
武漢網紅橋造型抄襲「奧特曼」變身器？ 設計師親自回應

武漢網紅橋造型抄襲「奧特曼」變身器？ 設計師親自回應
OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增