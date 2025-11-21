本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

中國科學院、中國工程院2025年院士增選結果公布，分別選舉產生中國科學院院士73人，中國工程院院士71人。 在新當選的144名院士中，44歲的劉若川是最年輕的一位，也是僅有的一位「80後」。劉若川現為北京大學數學科學學院副院長、博雅特聘教授，研究方向為算術幾何與代數數論，他曾拿下第40屆國際數學奧林匹克金牌、2024年獲得拉馬努金獎。

紅星新聞報導，北大數學學院官網在劉若川2024年獲得拉馬努金獎的介紹中提到，劉若川的研究方向為算術幾何與代數數論。劉若川還曾獲國家自然科學獎二等獎、國家傑出青年科學基金、中國青年科技獎、「科學探索獎」、「新基石研究員」等獎項和榮譽。

報導指出，拉馬努金獎每年頒予當年12月31日未滿45周歲、做出傑出科研工作的發展中國家青年數學家，以紀念拉馬努金這位印度天才青年數學家。北大數學學院的史宇光、許晨陽和中國科學院大學的田野此前也曾獲此殊榮。

據報導，劉若川曾在受訪時多次提到自己對數學的興趣。他表示，「學習數學、愛上數學是一件非常自然的事情，如果非要說一個原因的話，那就是興趣。」他還提到，從小學學習奧林匹克競賽以來，時常可以解答同齡人無法解決的問題，慢慢地就覺察到自己在數學領域比較擅長，於是開始自學一些課本以外的數學知識，在自學的過程中發現了數學世界超乎尋常的美。

2021年接受人民日報採訪時劉若川則表示：「人們都喜歡美麗的風景。於我而言，數學就如同百看不厭的風景。」

報導稱，對於數學研究的觀點，劉若川認為不應糾纏所謂的「有用」或「無用」。他說：「數學能對不同學科起作用，但是對什麽學科起作用、以什麽樣的方式起作用，並不是人們事先能夠預料的。如果我們拘泥於所謂的『有用之學』，我們就可能永遠跟在別人的後面，甚至有停滯的危險。」