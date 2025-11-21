解放軍報：中國軍民絕不會姑息、容忍日本軍國主義死灰復燃

解放軍報再批高市早苗存亡危機事態言論。圖為解放軍福建艦入列後首次公開訓練場景，殲-35隱身戰機彈射畫面。 中國軍號微博號

對於日本 首相高市早苗 有關中國若是動用戰艦伴隨使用武力的情況，就有可能構成日本的存亡危機事態，構成日本自衛隊可行使受限的集體自衛權的要件的說法，中國《解放軍 報》繼五天前發出日本若是介入，「全國都可能淪為戰場」的嚴厲批判後，今天再發出「鈞聲」 評論員文章指稱，國際社會必須堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀。並稱包括台灣同胞在內的中國軍民，絕不會容忍和姑息日本軍國主義死灰復燃；日方若一意孤行，武力介入台海局勢，等待它的將是比80年前更徹底的失敗。

這篇以「所謂『存亡危機』暗藏軍國主義餘毒——揭批高市早苗涉台露骨挑釁言論」為題的評論稱，1931年，窮兇極惡的日本侵略者將「能否得到滿洲」視作「威脅日本存亡」，並悍然發動九一八事變，進而侵占中國東北。這是所有中國人刻骨銘心的傷痛。而1941年，日本軍國主義勢力將「是否襲擊珍珠港」視為「威脅日本存亡」，由此點燃了太平洋戰爭的戰火。則是世界所有愛好和平的人們不會忘記的時刻。

文章稱，近代以來，日本軍國主義野心膨脹，瘋狂對外侵略擴張，犯下了罄竹難書的滔天罪行，所謂「存亡危機」正是其慣用藉口。時至今日，日本一直未對戰爭罪行深刻反省，未對軍國主義進行徹底清算，其右翼勢力更是想方設法粉飾侵略，妄圖擺脫戰後體制。

它指出，高市早苗日前將「台灣有事」與「存亡危機事態」掛鉤，暗示武力介入台海的可能，這樣的露骨挑釁完全暴露了日本軍國主義餘毒未消的本質。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年之際，高市的涉台狂言不能不引發中國人民的公憤和譴責，不能不引起世人的高度警惕。國際社會必須堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀，共同維護戰後國際秩序，守護世界和平。

文章說，2015年，在日本民眾的強烈抗議聲浪中，日本國會強行通過了安倍政府提交的旨在解禁集體自衛權的新安保法案。這份法案將「存亡危機事態」定義為「發生針對與日本關係密切國家的武力攻擊事態，並因此威脅到日本的存亡、國民的生命、自由和追求幸福之權利存在被徹底顛覆的明顯危險的事態」。

它稱，然而，台灣是中國的台灣，其地位問題早在1945年隨著反抗利徹底解決。採取何種方式解決台灣問題、實現中國完全統一，完全是中國人自己的事，日方無權對此說三道四。高市將台灣問題與日本「存亡危機事態」連結起來，荒謬至極，駭人聽聞。

文章認定，高市發表涉台謬論「不是逞一時口快的個人行為」，而是日本國內軍國主義陰魂不散、死灰復燃的現實表現。

它稱，高市上台前，就與一群日本極右翼勢力打得火熱。高市在歷史認知、修憲擴軍、涉台政策等議題上的立場，更是讓那些沉浸於帝國舊夢的歷史復闢主義者把她當作「最理想的首相人選」。高市上台後，接連拋出提前完成防衛費增額目標、設立「國家情報局」、放寬武器出口規則、修訂「安保三文件」、討論修改「無核三原則」等論調，盡顯日本右翼政客在強軍擴武道路上急行狂飆，甚至重走軍國主義道路的邪惡與冒險本質。

評論指出，高市的狂言和軍事擴張設想，罔顧法理和歷史事實，從根本上否定了日本遵循和平憲法、作為和平國家的發展道路，暴露了「戰爭國家的醜惡嘴臉」。其刻意渲染所謂「存亡危機」，不惜將日本民眾綁上以鄰為壑戰車的做法，一旦把軍國主義戰爭怪獸釋放出來，必將置日本於萬劫不復之地。正如日本《社會新報》一篇社論指出的那樣：「高市作為首相的存在本身就是日本的存亡危機。」

它表示，忘戰必危、好戰必亡。 80年前，包括台灣同胞在內的中國軍民同仇敵愾，浴血奮戰擊敗日本侵略者，今日更絕不會容忍和姑息日本軍國主義沉渣泛起、死灰復燃。日方若一意孤行、鋌而走險，武力介入台海局勢，必將遭到中國人民解放軍的迎頭痛擊，等待它的必將是比80年前更徹底的失敗。

