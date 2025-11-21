會南韓在野黨魁 中大使：部分人士仍對中國崛起難以接受

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
韓媒報導大陸駐南韓大使戴兵提及「部分人士仍對中國崛起不太適應甚至難以接受」。圖為戴兵先前出席與媒體一線記者的交流座談。（圖／取自大陸駐南韓大使館官網）
韓媒報導大陸駐南韓大使戴兵提及「部分人士仍對中國崛起不太適應甚至難以接受」。圖為戴兵先前出席與媒體一線記者的交流座談。（圖／取自大陸駐南韓大使館官網）

中國駐南韓大使戴兵21日與南韓最大在野黨國民力量黨代表張東赫會見，據報導，戴兵指出，「部分人士仍對中國的崛起不太適應甚至難以接受」，中國願與國民力量等南韓各界人士一道努力，使兩國關係發展成果造福兩國人民。

據韓聯社，張東赫21日日在國會黨代表（黨魁）辦公室會見戴兵。

張東赫表示，若南韓經濟發展受阻，將對韓中兩國都不利。雙邊關係應朝著為兩國創造發展機遇的方向發展。雙方應相互尊重、攜手合作，推動雙邊關係在互利共贏的道路上行穩致遠。他還說，中國國家主席習近平日前訪韓出席亞太經合會（APEC）慶州峰會，並圓滿結束訪韓行程，令人高興。

而報導提到，戴兵表示，中國願攜手國民力量等韓方各界人士，推動中韓合作夥伴關係邁向新台階。

戴兵指，在全球保護主義、單邊主義抬頭的背景下，中韓兩國有著更加廣泛的共同利益。「部分人士仍對中國的崛起不太適應甚至難以接受」，中國願與國民力量等南韓各界人士一道努力，使兩國關係發展成果造福兩國人民。

目前中國駐南韓大使館尚未披露這次會見的消息。

另，針對美國駐南韓使館臨時代辦20日公開表示，美韓需共同應對日益升級的域內挑戰，這一點通過黃海發生的事就能了解；因此，韓美元首決定通過南韓增加國防支出、引進核動力潛艇等力量進行應對，另有說法指韓美核動力潛艇合作旨在遏制中國。

就上述說法，據中國駐南韓使館微信公眾號，該使館發言人回應指，「我注意到美國駐韓國使館臨時代辦和美軍高官相關言論，對此感到驚訝和不滿」。發言人稱，不久前中美、中韓、韓美元首分別在韓國舉行會晤，「美方官員相關言論顯然與領導人共識精神不符。希望美方多做有利於中美、中韓、韓美關係的事，不要挑撥生事」。

南韓 微信 大使館

