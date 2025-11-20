廣東模特冠軍像大媽？ 官方澄清：頒錯人

第28屆國際模特大賽廣州區冠軍讓網友傻眼。（視頻截圖）

中國一場由多間深圳企業聯合主辦的「國際模特大賽」近日引發爭議，一名大齡、身材豐腴的15號參賽者在頒獎典禮上頭戴桂冠、手捧「女模組廣東冠軍」證書與獎杯的畫面在網上瘋傳，網友對評選標準強烈質疑。事後組委會出面澄清，指該名選手其實是「太太組冠軍」，是工作人員頒錯獎了。組委會並發布「真正」的女模組冠軍得主，但無法平息疑點，反招來該模特「人工美」的批評。

綜合紅星新聞、新民周刊報導，頒獎典禮於本月16日舉行，視頻中可見看起來年齡偏大的15號選手，頭戴桂冠、身披冠軍綬帶、手拿冠軍證書，在強光下獨自走上舞台，一一向觀眾及評審致謝，雖然體態豐腴、步伐稍顯拘謹，但臉上滿是自信。

結果公布，網友瞬間炸鍋紛紛留言質疑，「審美退化成這樣了嗎？」、「妖風吹到廣東來了？」、「廣東果然孝順──不捧閨女，這是捧娘。」有人更懷疑比賽是否公正，「不會是贊助商老闆娘吧？」、「有錢能使鬼推磨？」還有人笑稱「長得真像我丈母娘」、「好像我阿嬤」。但也有少數聲音指出「審美沒有單一標準」，認為她有成熟女性的氣場與韻味。

面對連日爭議，賽事組委會副主席羅雲琦事後接受訪問時解釋，15號選手其實是太太組冠軍，賽事同時設有女模組、男模組與兒童組，真正的女模組廣東冠軍是37號選手。她表示，因獎杯與證書樣式透明、相似，加上工作人員失誤，導致頒錯獎，才造成外界誤會。

「真正」的女模組冠軍是她。（視頻截圖）

羅雲琦說，組委會已向15號選手說明並補發正確證書，也向網友致歉。至於外界傳言她「帶資進組」或「有特別背景」，組委會強調「純屬謠言」。

但這真的只是頒獎烏龍？多數網友不信：既然是一場正規國際模特大賽，為何證書如此不嚴謹？懷疑組委會只想用「頒錯證書」進行「交代」。

而37號選手雖獲「正名」，卻被網友批是「人造人」、「跟冠軍大媽比起來也差不了多少，大媽年紀大了而已，妳是全身科技。」還有網友酸「選美不是整容的沒資格參賽嗎，現在不要門檻了？這模子就是換頭了。」

有人粗略統計，中國每年有超過100場選美比賽。各種選美比賽本身設立的初衷不同，背後的利益鏈條更是錯綜複雜。目前在中國舉辦的選美比賽，大致分三種：一是經典選美賽事的中國分站賽；二是「野雞」選美；三是廣告選美。

此外，中國國內選美賽事頻繁陷入類似風波，一次又一次衝擊著公眾對選美比賽的信任。在當下，選美賽事的商業化浪潮正以洶湧之勢席捲而來，部分賽事卻在這股浪潮中逐漸迷失方向，淪為「美麗生意」的附庸。