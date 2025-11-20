我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

SU7車主集體提告 小米法務切割「雷軍發微博不算數」

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷軍。（視頻截圖）
雷軍。（視頻截圖）

小米集團董事長雷軍一向是小米「首席代言人」，出了事卻立馬被劃清界限？近日，百餘位小米SU7 Ultra車主集體控告小米涉虛假宣傳案開庭，小米法務在庭上直接「切割」雷軍，稱「非技術背景」、「不懂結構」的雷軍此前在微博發表相關言論有「認知偏差」、「不算數」，「不能代表公司承諾」。這波「打工人背刺老闆」的神操作讓全網看傻眼，有網友諷「雷軍天塌了」，「那以後雷軍發的微博都不用看了吧」。

綜合電商派、海報新聞報導，一直以來，雷軍都是小米最大的推銷員，但小米「最強」法務出手，給雷軍幹懵了。今年5月，有車主質疑小米SU7 Ultra的碳纖維雙風道前艙蓋實際與宣傳不符，要求退車或全額退還2萬元（人民幣，下同，約2814美元）定金，但小米僅願最多補償2萬積分，100多名車主聯合維權控告小米涉虛假宣傳，要求退還2萬元定金並賠償3倍定金。

11月10日，案件首次在南京秦淮法院開庭，小米法務團隊突然當場拿出84頁、14組新證據，反駁車主「虛假宣傳」說法，稱「雷軍不建議買，沒有欺詐故意」、「雷軍不懂結構，發的微博不算數」、「宣傳內容不在合同內，不違約」。庭審推遲至11月20日。

此前在發布會上，雷軍曾特別強調「量產車和原版車非常的不一樣」，並提醒消費者：「有點小貴，所以我也不推薦大家購買。」小米法務因此主張雷軍並不存在欺詐故意；小米SU7 Ultra選裝價4.2萬元的挖空機蓋，量產時是照原型車做的，當初宣傳的賽車級雙風道、散熱提壓功能並未寫進購車合同裡，因此構不成違約。

然而，雷軍曾發布微博親自為產品背書，強調碳纖維前艙蓋不僅改了外觀，內部結構也改了。只不過後來，他又對該微博內容進行編輯，刪除掉關於「雙風道直接導向輪轂，支持輪轂散熱」的描述。小米法務對此辯解稱，雷軍不懂結構，宣傳時亂發微博，經提醒後已經改了。

報導稱，雷軍的個人IP是小米最寶貴的品牌資產之一，如今小米法務為贏得官司，卻「殺敵一千、自損八百」，直接將「鍋」甩在了雷軍頭上，這樣的辯護邏輯引發大量網友吐槽：「原來雷軍說話不算數」，「棄帥保車，小米確實不按套路出牌」，「為打贏官司把老闆架在火上烤，小米法務牛逼」。

就在幾天前，雷軍還連發數條微博強調小米汽車的安全理念，強勢回擊「小米汽車重顏值輕安全」的謠言。網友則跟著小米法務有樣學樣，反問道：「這次雷軍發的微博算不算數呢？」引發公眾對雷軍個人IP與品牌責任邊界的討論。

小米SU7 Ultra的「挖孔機蓋」糾紛，引發車主集體提告。（視頻截圖）
小米SU7 Ultra的「挖孔機蓋」糾紛，引發車主集體提告。（視頻截圖）

小米 雷軍

上一則

中國宗教管制2025年更緊縮 錫安教會非特例

下一則

廣東模特冠軍像大媽？ 官方澄清：頒錯人

延伸閱讀

曾效力DeepSeek的AI天才少女羅福莉 加入小米年薪驚人

曾效力DeepSeek的AI天才少女羅福莉 加入小米年薪驚人
AI天才少女羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

AI天才少女羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」
2025胡潤百富榜 鍾睒睒4度登中國首富 宗馥莉女首富被取代

2025胡潤百富榜 鍾睒睒4度登中國首富 宗馥莉女首富被取代
成都SU7燃爆後 雷軍首公開演講 籲抵制黑公關惹怒網友

成都SU7燃爆後 雷軍首公開演講 籲抵制黑公關惹怒網友

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據