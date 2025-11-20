王文濤見美駐中大使龐德偉 就經貿議題表達關切

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
中國商務部部長王文濤(右)會見美國駐華大使龐德偉。(取自中國商務部)
中國商務部部長王文濤(右)會見美國駐華大使龐德偉。(取自中國商務部)

在中荷安世半導體之亂出現緩解後，中國商務部長王文濤今天分別與英國商貿大臣凱爾舉行視訊會談，會見美國駐陸大使龐德偉。據中國商務部，王文濤向龐德偉就美國單邊關稅、出口管制、雙向投資限制、簽證審查、美與第三方經貿協議限制性條款等表達關切，就安世半導體等問題闡明中方立場。

據中國商務部，20日，王文濤會見龐德偉。雙方就中美經貿關係等問題深入交換意見。

王文濤說，10月30日，中美兩國元首在韓國釜山舉行會晤。中國國家主席習近平主席指出，中美完全可以相互成就、共同繁榮；經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。中方願與美方一道，落實好兩國元首重要共識。雙方應樹立兩國必須共存、可以共贏的正確認知，維護好中美經貿磋商機制，管控經貿關係中的不確定、不穩定因素，壓縮問題清單，拉長合作清單，為兩國和世界經濟注入更多穩定性和確定性。

王文濤提到，上個月，中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規畫建議。他強調，中國的政策具有穩定性、連續性。中方將集中精力辦好自己的事，推進全體人民共同富裕，和世界分享發展機遇。

據中方發布，王文濤就美國單邊關稅、出口管制、雙向投資限制、簽證審查、美與第三方經貿協議限制性條款等表達關切，就安世半導體等問題闡明中方立場，並就雙方經貿磋商成果落實與美方進行了交流。

