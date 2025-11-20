重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話

中國外交部發言人毛寧20日出席例行記者會。(取自中國外交部網站)

日本 首相高市早苗 有關台灣議題的發言引發北京高度不滿，反制動作不斷。中國外交部今天回應時重申，中國總理李強 在G20會議期間沒有與日本領導人會面的安排，還說「請日方自重」。

綜合澎湃新聞等中媒報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問「中日兩國領導人是否有可能在G20期間進行接觸？」，中國外交部發言人毛寧回答稱，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重」。

稍早前在17日的例行記者會，針對李強是否將與高市早苗於22至23日南非20國集團（G20）峰會會面的問題，毛寧表示，「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排」。

中日外交關係因高市早苗近期在眾議院答詢「台灣有事」的相關發言而引發軒然大波，中方除了要求日方收回相關言論，並呼籲國民避免前往日本；日媒日前則披露，中國通報日本，將暫停進口日本水產品，並中止恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商。

另據路透及澎湃新聞，中國通知韓國延後原訂本月舉行的中日韓三方文化部長級會議，對此，毛寧下午在例行記者會回應表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備」。