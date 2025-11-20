我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話

中央社台北20日電
中國外交部發言人毛寧20日出席例行記者會。(取自中國外交部網站)
日本首相高市早苗有關台灣議題的發言引發北京高度不滿，反制動作不斷。中國外交部今天回應時重申，中國總理李強在G20會議期間沒有與日本領導人會面的安排，還說「請日方自重」。

綜合澎湃新聞等中媒報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問「中日兩國領導人是否有可能在G20期間進行接觸？」，中國外交部發言人毛寧回答稱，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重」。

稍早前在17日的例行記者會，針對李強是否將與高市早苗於22至23日南非20國集團（G20）峰會會面的問題，毛寧表示，「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排」。

中日外交關係因高市早苗近期在眾議院答詢「台灣有事」的相關發言而引發軒然大波，中方除了要求日方收回相關言論，並呼籲國民避免前往日本；日媒日前則披露，中國通報日本，將暫停進口日本水產品，並中止恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商。

另據路透及澎湃新聞，中國通知韓國延後原訂本月舉行的中日韓三方文化部長級會議，對此，毛寧下午在例行記者會回應表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備」。

日本 李強 高市早苗

延伸閱讀

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

