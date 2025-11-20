我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

就業壓力更大 中國明年大學畢業生預計達1270萬人創新高

記者陳宥菘／即時報導
據中國教育部統計，中國明年大學畢業生人數預計達到1,270萬人，再度創下歷史新高，中國明年的畢業生恐將面臨更大的就業壓力。（圖／取自微博）
據中國教育部統計，中國明年大學畢業生人數預計達到1,270萬人，再度創下歷史新高，中國明年的畢業生恐將面臨更大的就業壓力。（圖／取自微博）

據中國教育部統計，中國明年大學畢業生人數預計達到1,270萬人，比起今年再增加48萬人，再度創下歷史新高，這也意味著明年的畢業生恐將面臨更大的就業壓力。

央視新聞20日報導，根據中國教育部消息，據統計，中國中國2026屆全國普通高校（大學）畢業生規模預計1,270萬人。

今年7至10月，中國全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動失業率分別為17.8%、18.9%、17.7%、17.3%，10月數據雖較上月減少0.4個百分點，創4個月新低，但仍維持在較高水平。

針對明年畢業生「就業難」問題，中國教育部已提前展開部署。報導稱，各地各高校已開展「2026屆高校畢業生就業擴容提質行動」，圍繞推進促就業政策落實、加力穩崗拓崗、支持創業帶動就業、深化產教融合供需適配、抓實重點群體幫困兜底等方面持續發力，促進高校畢業生高質量充分就業。

此外，秋季學期以來，中國教育部指導各地各高校開展2026屆高校畢業生「金秋啟航」校園招聘月系列活動，匯集並提供就業崗位資訊超過1,200萬個。同時，健全快速響應市場需求的人才供給機制，指導高校根據產業需要，再增設一批「微專業」和職業能力培訓課程，幫助畢業生快速提升就業能力。

