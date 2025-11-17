我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了

川普政府推短期私人健保取代歐記健保 便宜卻藏陷阱

華郵：川普宣布美恢復核試後中國擴大核子測試地點

記者顏伶如
聽新聞
test
0:00 /0:00
新疆羅布泊一景。圖為遊客2016年在新疆哈密雅丹地貌群遊玩，哈密雅丹地貌群位於哈密南部和羅布泊的北緣。(新華社)
新疆羅布泊一景。圖為遊客2016年在新疆哈密雅丹地貌群遊玩，哈密雅丹地貌群位於哈密南部和羅布泊的北緣。(新華社)

華盛頓郵報17日報導，川普總統本月稍早下令美國應與其他國家基於「平等基礎」(equal basis)恢復核試之後，中國悄悄擴大位於新疆沙漠地帶的核子測試地點，由此可見北京可能為了回到冷戰時期的核武測試已經準備多年。

報導指出，根據衛星影像與專家分析，中國1964年首次進行原子彈試爆的羅布泊核試場正在迅速擴建，中國軍方已開鑿新隧道、挖掘爆炸室、建造支援設備，研究人員研判這些跡象代表中國正在準備核子試爆。中國核武計畫依然落後俄羅斯及美國多年，但專家指出，正因為如此落差，促使中國加快腳步擴展測試設施。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員趙通(Tong Zhao)指出，中國進行的核試爆次數最少，擁有實證數據也最少，可能需要進行更多次臨界層級(subcritical level)測試，或者極低當量的超臨界(supercritical )試爆，以便對核子武器掌握更多了解。

他說，中國越來越有興趣在區域層面掌握管理核升級的能力，中國確實有發展低當量彈頭的動機，「這個需求可能是中國在核子測試場正在推動其中一環」。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)獨立分析報告指出，中國目前約有600枚核彈頭，到了2030年估計將到達1000枚，遠低於美國估計3700枚的庫存數量。

報導指出，中國核子計畫屬於高度機密，外界對於內容知道有限，只有極少數西方專家曾經造訪位於偏遠地區的測試場地，但羅布泊經常被拿來與內華達州測試場相比，定期追蹤中國核子發展的專家表示，羅布泊正在進行大規模改造，顯示中國軍方正在興建足以支持大規模核子測試或頻繁核試的基礎設施。

影像情報公司AllSource Analysis副總裁巴比亞茲(Renny Babiarz)說，過去五年羅布泊基礎設施與整體試爆能力都有大幅擴張；羅布泊的鑽孔工程從2021年開始，到了2025年依然持續活動，附近支援地區以及電力設施也在擴建，重型車輛定期活動。

巴比亞茲表示，水平隧道向來用做低當量的核武試爆，規模從略高於零到十千噸級不等，垂直豎井則用來做為較大當量的核武試爆。

瑞典 華盛頓郵報 新疆

上一則

中日關係惡化 連累「蠟筆小新」

延伸閱讀

川普堅持提告求償 BBC董事會主席：決心抗爭

川普堅持提告求償 BBC董事會主席：決心抗爭
美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產

美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產
川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽
川普砸8200萬美元 大買公司債、市政債

川普砸8200萬美元 大買公司債、市政債

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區