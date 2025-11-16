我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國赴日遊客仍可觀 「只是嘴上罵一罵」

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表

政府籲勿前往 中國赴日遊客仍可觀 「只是嘴上罵一罵」

特派記者謝守真／上海即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
16日上午，上海浦東機場現場有中國國際航空、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本多地的航班，櫃台前仍可見陸續報到的旅客，其中不少為朋友同行或家庭出遊。圖為上海浦東機場第二航廈中國國際航空報到櫃檯。(記者謝守真／攝影)
16日上午，上海浦東機場現場有中國國際航空、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本多地的航班，櫃台前仍可見陸續報到的旅客，其中不少為朋友同行或家庭出遊。圖為上海浦東機場第二航廈中國國際航空報到櫃檯。(記者謝守真／攝影)

中國近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判力度，官方並呼籲民眾避免前往，本報系記者昨日實際前往上海浦東機場觀察，飛往日本的中國旅客仍相當可觀。部分旅客直言，行程一時難以更動。也有人說，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消。

昨日上午在浦東機場可見，中國國航、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本航班，陸續出現準備登機的旅客，但態度大都低調。

一名準備前往福岡旅遊的柳小姐表示，「昨天才知道通知，我今天飛機，根本來不及」。談到民間反日情緒，柳小姐指目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。她認為消息才剛發布，估計還要一段時間才會發酵。

同行友人說，有些年輕人其實不太在乎（中日關係變化），並舉例近期日本動漫電影「鬼滅之刃」上映，不少朋友皆已買好票，情勢變化可能就像中美關稅戰一樣起伏，「誰知道下禮拜會怎麼樣？」但她亦稱，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消，現在大家更在意的是明年農曆春節時的狀況。

在上海工作的白領林小姐觀察，網路上的反日情緒較明顯，「現實中大家應該也是嘴巴罵一罵」，若原本就有明確旅遊、工作或留學計畫者多半仍會前往，原本猶豫者可能因此觀望。

中國旅遊平台「旅行雷達」微信公眾號也湧現討論。已在日本旅遊的網友稱，當地一切正常，富士山下到處都是中國遊客，「中日只是政治惡化，這麼大的國家不可能說打就打」。

日本 會考 高市早苗

上一則

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

延伸閱讀

高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲

高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲
中國文旅部公告：提醒中國公民近期避免赴日旅遊

中國文旅部公告：提醒中國公民近期避免赴日旅遊
日相討論修改「非核3原則」曾稱不引進核武恐使美嚇阻力降低

日相討論修改「非核3原則」曾稱不引進核武恐使美嚇阻力降低
賴政府籲陸停止對日威脅 馬英九：兩岸問題自己談

賴政府籲陸停止對日威脅 馬英九：兩岸問題自己談

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06

超人氣

更多 >
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點