對標Nvidia 傳華為推新技術 算力利用率提升至70%

記者黃雅慧／即時報導
中國科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術，以軟體方法，將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，對標輝達（Nvidia）2024年底收購的以色列公司Run: ai的核心技術。（路透）
中國科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術，以軟體方法，將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，對標輝達（Nvidia）2024年底收購的以色列公司Run: ai的核心技術。（路透）

有消息指出，中國科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術，有望解決算力資源利用效率的難題，將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，對標輝達（Nvidia）2024年底收購的以色列公司Run: ai的核心技術。不過目前華為官方並未公開證實前述資訊。

綜合觀察者網、中國基金報等媒體報導，知情人士稱，該技術延續 「以軟體補硬體」的創新思路，旨在通過軟體創新，實現輝達、昇騰以及其他三方算力的統一資源管理與利用，屏蔽算力硬體差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。

華為今年以來推出多項技術以突破對輝達的依賴，比如推出昇騰384超節點，以華為在通信、存儲和基礎軟體等方面的大雜燴優勢，突破了互聯瓶頸，在算力規模的趕超；此外，推出並開源UCM（Unified Cache Manager）推理記憶數據管理技術，充分利用了不同存儲介質的特性，降低AI推理對高端HBM的依賴。

以色列公司Run:ai於2018年成立，其產品只圍繞一核心：如何高效使用GPU，比如提供業務看板、GPU權限分配、任務分配等等直觀可視化操作工具，本質是在做GPU的「數據產品經理」。這套技術對於中小規模、非AI行業的用戶而言非常關鍵。

有媒體報導稱，Run:ai的用戶包括全球列印機巨頭斑馬技術、自動駕駛公司Wayve等。其中Wayve通過Run:ai提供的工具，將原先不足25%的GPU集群效率，提升到80%以上。

Run:ai在2024年12月以7億美元被輝達收購。收購的同時，輝達還宣布開源Run:ai的所有平台技術，買輝達GPU就能免費用。外界認為輝達CEO黃仁勳之所收購Run:ai的目的，是要進行AI行業的垂直整合，從晶片到工具再到軟體應用，打造一個能滿足任何AI用戶的一站式商店，讓客戶對其生態形成依賴。

輝達 AI 華為

