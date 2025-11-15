我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中英

中國官媒列高市早苗「7罪行」 煽動中日新仇恨情緒

記者林宸誼／即時報導
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言引發中日外交關係震盪，具新華社背景的時政帳號「牛彈琴」15日批評高市早苗煽動兩國之間新的仇恨情緒。（美聯社）
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言引發中日外交關係震盪，具新華社背景的時政帳號「牛彈琴」15日批評高市早苗煽動兩國之間新的仇恨情緒。（美聯社）

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時的「台灣有事說」，造成1周以來中、日外交關係震盪，繼中國外交部、國台辦等單位抨擊，中國外交部14日深夜提醒民眾，近期避免前往日本後，具新華社背景的時政帳號「牛彈琴」15日再批高市早苗犯下「嚴重干涉中國內政」等「7宗罪」，稱過去十多年中日關係起起伏伏，好不容易過去2年有所好轉，但高市早苗舉動徹底破壞關係改善的趨勢，煽動起兩國之間新的仇恨情緒。

「牛彈琴」指，針對中國外交部領事司發布提醒民眾近期避免前往日本，分析原因至少2個，除了今年以來日本社會對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日的中國公民遇襲事件外，更涉及高市早苗近日發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日的中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

文章認為，中國官方的憤怒在升級，在短短2小時內已經2次「奉示約見」，包含中國外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治、駐日大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕。

該文強調，「奉示約見」在中國外交史上是非常罕見，分析「這代表著更高層的態度和意志」。

文章分析高市早苗在涉台敏感問題上，至少犯下「七宗罪」：第一是嚴重干涉中國內政，高市早苗暗示武力介入台海問題，嚴重違背國際法和國際關係基本準則；第二是破壞戰後國際秩序。

第三是違背一個中國原則和中日四個政治文件精神；第四是破壞中日關係政治基礎。前面的原則和精神都棄之不顧，中日關係自然就地動山搖；第五是嚴重傷害中國人民感情。

第六是違背剛做的政治承諾，因為她稍早才與中國國家主席習近平見面，她當時表態在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場；第七則是錯了還不改。在中方多次嚴正交涉後，仍拒不撤回錯誤言論。

文章批評，高市早苗是「麻煩製造者」，「真創造了歷史」。文章認為，從中日建交以來，「不管哪個首相一開始都謹言慎行，沒有一個像高市這樣在敏感問題上如此魯莽，沒有一個像高市這樣讓中國如此憤怒，沒有一個讓中日開局如此糟糕。」

高市早苗 日本 習近平

上一則

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

下一則

中國4部門嚴管新車以二手車名義出口 堵死登記不滿180天

延伸閱讀

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
不甩自家政府？中警告暫勿前往日本 中客仍大排長龍：對政治沒興趣

不甩自家政府？中警告暫勿前往日本 中客仍大排長龍：對政治沒興趣
夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉

夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說

上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說