神舟21號著陸 小鼠、斑馬魚等實驗樣品一同返回

返回艙正在降落東風著陸場。(取材自央視直播)

神舟21號飛船順利降落東風著陸場的同時，一批在軌經歷長時間太空 環境考驗的生命與材料實驗樣品，於14日隨飛船安全返回地面。這批樣品類別多元，涵蓋生命科學、材料科學與燃燒實驗等領域，包括實驗小鼠、斑馬魚、金魚藻、巨噬細胞、肝細胞等九種生命載荷。

央視新聞報導，其中最受關注的四隻實驗小鼠，是中國首次在空間站內開展嚙齒類哺乳動物長時間飼養的核心載荷。牠們在太空停留的時間比原定計畫延長一倍，累積近兩周。科研團隊表示，延長飼養時間讓研究人員有機會觀察小鼠在微重力與密閉環境中的適應變化，並獲得更完整的生理回應資料。

接下來，「小鼠航天員」將被放入轉運的專用運輸盒。工作人員已經為它們鋪好了柔軟的墊料，並且放上了牠們喜歡吃的果凍、飼料和水，幫助它們快速恢復狀態。

包括小鼠在內的大批空間科學實驗樣品，隨神舟21號飛船順利返回。(取材自中國科學院空間應用中心)

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員張璐指出，這次任務成功跑通哺乳類動物在軌飼養的全流程，並建立天地一體化的培養與研究體系，為未來更高階的生命科學研究打下重要基礎，有望推進人類在太空長期駐留相關的醫學評估。

據報導，除了生命科學樣品外，返地的載荷亦涵蓋多類材料樣品，包括鎢鉿合金、軟磁材料、水合鹽相變材料、模擬月壤、抗輻照光纖、新型熱控塗層及空間薄膜太陽電池防護材料等。這些樣品在太空中經歷極端輻射與微重力條件，可用於檢驗材料在太空環境下的可靠性，提供未來深空探測器、月面基地建設等工程的重要數據。

燃燒領域的樣品同樣隨飛船返回，包括燃燒器、碳煙採集板及採集蓋三類載荷。相關研究將協助科學界進一步理解微重力條件下的火焰傳播、碳煙生成等現象，為太空站的防火安全設計及先進燃燒技術開發提供重要依據。

按照任務規畫，神舟21號乘組在軌期間將陸續開展27項科學與應用實驗，涵蓋空間生命科學、航天醫學、材料科學、微重力流體與燃燒，以及航天新技術等多個領域。此次載荷順利返回，象徵中國空間站生命科學與材料研究能力跨入新的階段。