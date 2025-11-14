我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府擴大打擊 數千無證兒童的父母或監護人被捕

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

安世與客戶商量買晶圓供中國工廠 繞過荷蘭政府繼續生產

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安世正與客戶合作，計劃透過自行購買晶片的基礎材料晶圓送到位於廣東東莞的工廠封裝，以應對供應鏈瀕臨中斷的危機。（路透）
安世正與客戶合作，計劃透過自行購買晶片的基礎材料晶圓送到位於廣東東莞的工廠封裝，以應對供應鏈瀕臨中斷的危機。（路透）

荷蘭政府接管安世半導體（Nexperia）風波持續，安世正與客戶合作，計劃透過自行購買晶片的基礎材料晶圓送到位於廣東東莞的工廠封裝，以應對供應鏈瀕臨中斷的危機。另一方面，荷蘭政府將會派出包括一名高級經濟官員代表團，下周初出訪北京磋商。

路透報導，安世在被荷蘭政府接管前，透過歐洲製造晶圓並再運輸到東莞工廠進行下一步的切割與封裝，不過目前已暫停運輸，繼續生產半導體面臨阻礙。

部份安世半導體公司的客戶正與安世商量，希望能直接從安世位於德國漢堡的廠房採購晶圓，並自行運到大陸與廠商簽約處理，設法暫時繞過遭接管程序。

安世半導體是全球第二大汽車半導體供應商，主要生產功率半導體晶片，這些晶片是汽車電子系統的核心組件。荷蘭政府9月接管總部設在荷蘭、母公司為大陸聞泰科技的安世，稱擔心安世的技術被大陸母公司轉移和濫用，聞泰科技也被美國列入貿易黑名單。

大陸為應對接管事件，先前一度禁止生產好的安世晶片出口到歐洲，隨後歐盟證實中方恢復部份安世用於民用用途的半導體晶片出口。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）表示，包括一名高級經濟官員的政府代表團，下周初出訪北京商討解決爭議事件。

供應鏈 歐盟 德國

上一則

全紅嬋首開直播 1小時收入4萬多元 全捐給鄉村兒童

延伸閱讀

喬治亞州南韓工廠拘留事件 部分勞工已持B1簽證返美

喬治亞州南韓工廠拘留事件 部分勞工已持B1簽證返美
荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案
百度衝AI算力 秀2款新晶片武器

百度衝AI算力 秀2款新晶片武器
亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口

亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等
走進韓國烤肉店 這一點決定是否立刻掉頭走人

走進韓國烤肉店 這一點決定是否立刻掉頭走人
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家