奇瑞試車撞斷天梯護欄 5A景區免審批挨轟「和煙火炸山一樣」

中國新聞組／即時報導
挑戰「天梯」失敗，還撞壞景區護欄。（取材自南都周刊）
挑戰「天梯」失敗，還撞壞景區護欄。（取材自南都周刊）

號稱中國新時代「國民車」的奇瑞汽車，12日在湖南張家界著名景區天門山天梯「包場」舉行極限挑戰，讓新款混能SUV攀爬最陡坡度達45度的999級台階，沒想到爬到一半車輛失速滑落，還撞斷部分護欄，現場民眾驚呼連連。現場視頻流出後引發熱議，話題衝上熱搜，奇瑞汽車隨後發文致歉，仍無法平息輿論。

北京日報發文批評此活動將商業利益凌駕於遊客權益和公共利益，網友嘲諷「典型的沒苦硬吃」、「組織方參與方都有病」，還有人拿日前蔡國強在西藏煙火炸山事件類比，批評奇瑞「為了流量與知名度搞破壞」。

另綜合明報、紅星新聞等媒體報導，繼2018年路虎成功攀爬天門山天梯後，事隔七年，奇瑞也讓其新款SUV「風雲X3L」進行挑戰，聲稱「檢驗車輛動力與四驅性能」，嘗試復刻經典營銷。

現場視頻顯示，當天風雲X3L開始向天門洞攀爬，卻在主坡道的第二個上坡段疑失去動力，車輛倒滑，車尾撞毀一段護欄，遠處圍觀者譁然。據了解，當時該車所處位置，仍未到最陡處的斜坡大直路。

奇瑞的「大型翻車現場」引起關注，奇瑞13日凌晨發布致歉聲明，稱風雲X3L極限挑戰測試時，因安全防護繩固定點卸扣意外脫落，導致防護繩纏繞右側車輪，動力輸出受阻，車輛下滑撞擊護欄，「所幸本次意外未造成人員受傷以及自然環境的破壞」。奇瑞稱對事件潛在風險的預估不足，對細節的把控存在疏漏，「特別是對選擇在風景區公開場所開展測試引發的公眾擔憂，我們深刻反思」，並承諾將全力修復並承擔賠償責任，做好所有善後工作。

但奇瑞的道歉無法平息外界質疑，北京日報發表評論指「車企4次致歉也修復不了天梯之傷」，公共景區姓「公」不姓「商」。文章稱，奇瑞所謂測試，實為營銷策畫，為給汽車活動讓路，景區前日關閉天梯，顯然是把商業活動、商業利益凌駕於遊客權益和公共利益之上。文章質問「此次活動究竟是誰審批的、是否符合法律法規、修復補償是否能夠消除影響？」

對此，張家界市永定區文旅局表示，天門山景區雖是國家5A級景區，卻是由私人承包，項目毋須文旅部門審批。天門山景區則表示，天梯已重新開放，但護欄未修好，遊客需注意安全。

公開資料顯示，天門山「天梯」全長近300米，垂直落差150米，共有999級台階，是通往天門洞的主要途徑。該段階梯並非首次有汽車品牌在此做攀爬演示，2018年路虎就曾以9分51秒的成績打破天門山「99道彎」紀錄，並成為全球首款攀爬中國天門山天梯的車型。

奇瑞新款SUV在張家界天門上挑戰爬天梯。（取材自界面新聞）
奇瑞新款SUV在張家界天門上挑戰爬天梯。（取材自界面新聞）
奇瑞SUV在第二個上坡段疑失去動力，車輛倒滑後撞壞護欄。（視頻截圖）
奇瑞SUV在第二個上坡段疑失去動力，車輛倒滑後撞壞護欄。（視頻截圖）
奇瑞SUV在第二個上坡段疑失去動力，車輛倒滑後撞壞護欄。（視頻截圖）
奇瑞SUV在第二個上坡段疑失去動力，車輛倒滑後撞壞護欄。（視頻截圖）

