我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家人病逝收19萬美元醫療帳單 男靠一招減到3.7萬

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

KK園區主謀被押解回中 佘智江登機前一抹神秘微笑

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在登機前，這名跨境賭博犯罪集團頭目還對著鏡頭露出令人費解的淺笑。（路透）
在登機前，這名跨境賭博犯罪集團頭目還對著鏡頭露出令人費解的淺笑。（路透）

緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日晚從泰國被引渡回中國。43歲的佘智江是緬甸「KK園區」幕後金主之一，運營200餘個非法賭博網站及電詐集團。現場畫面可以看到，他被押解上飛機時仍然在微笑，但是下飛機時雙腿發軟打顫；佘智江涉誘騙、拘禁等罪恐面臨死刑。

「佘智江，我們是鎮江市公安局的民警，現在依法對你宣布逮捕。」據央視13日消息，12日晚被引渡回中國的涉賭詐犯罪嫌疑人佘智江已被逮捕。

新黃河報導，2013年以來，佘智江在境外成立亞太國際控股集團，於2017年9月在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區，大肆實施賭詐犯罪。經查，以佘智江為首的犯罪集團吸引全國33萬人參與網路賭博，涉案金額超2.7兆人民幣（約3800億美元），並向中國公民瘋狂實施電詐犯罪，造成損失特別巨大，社會影響極其惡劣。

中國公安部對此高度重視，將該案列為部督案件統籌指揮領導，指定江蘇公安機關全力偵辦。江蘇公安機關抽調精幹警力成立專案組，全面搜集證據，深挖徹查案件。

2022年8月，泰國警方在曼谷將佘智江抓獲。隨後，中泰雙方依據雙邊引渡條約開展相關工作，並最終於2025年11月12日成功將其引渡回中國。

佘智江（中）被引渡回國。（取材自中國公安部）
佘智江（中）被引渡回國。（取材自中國公安部）

1982年生於湖南邵東的佘智江，在菲律賓從事跨境網路賭博起家，再伸延到柬埔寨、泰國等地的賭博、電詐及販毒，曾任中國僑商聯合會副會長，與緬甸武裝組織聯手打造亞太新城。

網傳佘智江是中國女明星趙薇前夫、前富商黃有龍的表弟；這一傳言得到印證。今年年初，有媒體到佘智江的老家、邵東市高塘村探訪，黃有龍家與佘智江家相距只有500米，佘智江初二就輟學在家，黃有龍偶爾拿一些零用錢給他，後來隨表哥到縣城「見世面」、找出路。表兄弟均曾涉及網路博彩業，曾經風聲水起，如今一個欠債離婚，一個鋃鐺入獄。

1996年，佘智江開始沿著10萬邵東老鄉的路，開始向外發展。一本「中國僑商」的雜誌曾經刊登過一篇佘智江的專訪，根據這篇文文章，佘智江1996去了桂林，隨小姑學裁縫，此後嘗試過開農用機、修機動車、推銷洗發水、做保安、開按摩店、做直銷等20多種職業。

1990年代末，20歲的佘智江到東南亞謀生。接觸到互聯網，租下一間小屋開發電子遊戲；之後又從網友處聽聞，某福建老闆去東南亞做遊戲開發賺了大錢，便揣著4萬餘元人民幣赴馬尼拉。後來，佘智江來到柬埔寨獲得柬埔寨國籍，並改名為佘倫凱Tang Kriang Kai。之後一步步建立起他的網路詐騙王國。

緬甸 柬埔寨

上一則

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

延伸閱讀

泰王訪華前送大禮…KK園區主謀佘智江 泰移交中國

泰王訪華前送大禮…KK園區主謀佘智江 泰移交中國
泰國王首次訪華在即 中國犯罪集團主腦從泰引渡回中

泰國王首次訪華在即 中國犯罪集團主腦從泰引渡回中
遭傳罹患胃癌 趙薇更新近況PO照反擊死訊

遭傳罹患胃癌 趙薇更新近況PO照反擊死訊
2兵邊境遭地雷炸傷 泰總理下令暫停與柬埔寨協議

2兵邊境遭地雷炸傷 泰總理下令暫停與柬埔寨協議

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌