何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實川習會成果

記者陳宥菘／即時報導
中國國務院副總理何立峰12日晚間在北京，會見紐約非政府組織美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格、會長歐倫斯。（新華社）
中國國務院副總理何立峰12日晚間在北京，會見紐約非政府組織美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格、會長歐倫斯。（新華社）

新華社報導，中國國務院副總理何立峰12日晚間在北京，會見紐約非政府組織美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格（Evan Greenberg）、會長歐倫斯（Stephen Orlins） 。何立峰強調，中美應落實好兩國元首釜山會晤重要共識和成果，推動中美經貿關係穩定發展。

據報導，何立峰表示，中美在經貿領域擁有廣闊合作空間，中美雙方應相向而行，共同維護好、落實好兩國元首釜山會晤重要共識和成果，加強合作、管控分歧，推動中美經貿關係穩定發展。

何立峰說，希望美中關係全國委員會為推動中美友好合作作出新的貢獻。何立峰還介紹了中共二十屆四中全會有關情況。

報導稱，美方表示，美中關係保持穩定十分重要，願發揮好橋梁作用，推動深化美中交流合作。

根據中國外交部網站消息，中國外交部副部長馬朝旭11日也會見了格林伯格、歐倫斯，雙方就中美關係和共同關心的問題交換了意見。

中國國家主席習近平上月底在南韓釜山會見美國總統川普後，美方同意暫停1年對中國商品徵收24%對等關稅，中方亦相應調整反制措施。白宮亦稱，中方承諾在年底前採購至少1,200萬噸美國大豆。

國務院 白宮 習近平

