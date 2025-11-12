200米自由泳 張展碩力壓潘展樂、孫楊搶跳被取消成績

我的頻道

中國新聞組／即時報導
山東隊選手張展碩獲得冠軍。（新華社）
全運會備受矚目的男子200米自由泳決賽中，山東隊18歲的張展碩12日晚延續前一日好狀態，以打破全國青年紀錄的1分44秒86獲得冠軍，斬獲個人在全運會的第二枚金牌。公安體協代表隊的季新傑以1分45秒96位居第二，浙江隊潘展樂成績1分46秒37，排名第三。本場比賽，孫楊的成績位列第八，顯示DSQ（被取消比賽資格）。

綜合媒體報導，張展碩賽後表示，全運會雖然拿到了兩枚金牌，但賽程還沒過半，他也很期待後面的比賽。「我覺得這個成績跟世界賽場有很大的差距，不能說拿到這個冠軍就驕傲。我現在從領獎台走下來了，一切從零開始。」

張展碩，2007年5月14日出生，效力於山東洲克游泳隊、中國國家游泳隊。一年前的游泳世錦賽上，他和隊友搭檔，獲得男子4x100米自由泳接力和男子4x200米自由泳接力兩枚金牌。

同年7月的奧運會上，他又與季新傑、費立緯和潘展樂搭檔，獲得4X200米自由泳接力第四名。

2025全國游泳錦標賽上，他奪得男子400米自由泳冠軍，這一成績讓他位列中國男子400米自由泳歷史第三位。

同時，張展碩還是復旦大學新聞學院本科生。

2007年出生的張展碩與第二名季新傑相差整整十歲，這名泳壇新星用實力在一場場賽場上證明了自己。

當晚，同樣備受矚目的老將孫楊因起跳犯規被取消了成績，「今天跟前兩天發令的感覺有點不太一樣，所以我提前跳了，當時就想完了，我可能搶跳了。」這是孫楊第五次征戰全運會賽場。歷經禁賽風波的磨礪，如今的他已沒有了當年的意氣風發，多了幾分歲月沉澱後的從容與通透。孫楊在賽後表示，今天的搶跳把自己的狀態全打亂了，多少有一些影響。「沒關系，調整好心態，下一個目標是把浙江隊的集體項目游好。」

賽後談及被00後選手包圍，孫楊堅定表示「相信後面會由他們接上」，並表明泳道裡不僅是冠亞季軍的爭奪，更多是有一些新老交替的風景，既展現了對新生代的認可，也傳遞出體育精神的延續力量。

另外，12日晚，男子100米仰泳決賽中，來自浙江隊的名將徐嘉余以52秒39獲得金牌，收穫四屆全運會第13金，汪順54秒19獲得第四名。

據了解，全運會游泳女子100米仰泳決賽中，湖北選手彭旭瑋59秒60獲得金牌，浙江選手魯星辰59秒96獲得銀牌，廣東選手汪雪兒59秒99獲得銅牌。

張展 孫楊 潘展樂

