神20航天員滯天宮工作畫面曝光 或14日迎返回艙

中國新聞組／即時報導
當局發布神20航天員最新畫面，圖為六位航天員一同在軌工作。（央視畫面截圖）
原定5日返地球的中國載人飛船神舟20號，因返回艙被太空碎片擊中而推遲回程，此前有網友籲馬斯克SpaceX公司赴太空相救，引發熱議。對此，中國載人航天工程辦公室公布神20與神21乘組6名航天員一同在空間站工作的最新片段，稱神20返回計畫有序穩步推進。通報雖未提及預計返回日期，不過東風著陸場已開展綜合演練，神20返回艙或於14日返抵。

根據「中國載人航天工程辦公室」11日消息，神舟20號太空船返回任務推遲後，工程秉持「生命至上、安全第一」的原則，立即啟動應急預案和措施，組織對神舟20號全面進行模擬分析和試驗及安全性評估，研究神舟20號太空人乘組返回實施計畫，各系統嚴格按流程開展各項測試和聯調聯試，組織關鍵產品狀態判讀和質量確認，著陸場正在開展神舟20號航天員乘組返回綜合演練。

消息強調，目前空間站組合體狀態正常，具備支持兩個太空人乘組在軌駐留能力。神舟20號航天員乘組（陳冬、陳中瑞、王傑）工作生活正常，目前正與神舟21號航天員乘組共同開展在軌科學實（試）驗。央視公開的畫面顯示，6名航天員共同進行在軌科學實驗，配合默契佳。

中國載人航天工程辦公室前日稱，已對神20飛船進行各方面評估，有序推進返回任務，著陸場正在開展綜合演練。昨日有消息指，神20返回艙或於14日下午返抵東風著陸場。

綜合媒體報導，神20乘組於4月24日發射升空，在軌已超200天，期間完成4次出艙活動與7次載荷進出艙任務，安裝了空間碎片防護裝置等，還驗證了節點艙作為備用出艙口的性能。

原定11月5日返回，但神舟20號太空船疑似遭太空微小碎片撞擊，為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，返回任務將推遲進行。

這是中國空間站進入載人狀態以來，也就是自神舟12號任務以來，首次較大幅度推遲返回時間，也是首度因為太空微小碎片造成這類的衝擊。此危機引起全球關注，眾多網友網上祈福，希望航天員平安返回，不少網友也呼籲馬斯克(Elon Musk)和他的SpaceX公司出手相救。

太空人 馬斯克 SpaceX

