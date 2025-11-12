泰國王首次訪華在即 中國犯罪集團主腦從泰引渡回中

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
泰國國王瓦吉拉隆功將於13至17日對中國進行國事訪問，中國公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一、緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日被成功從泰國引渡回中國。中國公安部有關負責人表示，這是中泰雙方開展國際執法司法合作、打擊跨國犯罪的又一重要成果。

央視報導，2013年以來，佘智江在中國境外成立亞太國際控股集團，於2017年9月在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區。隨後，其以該園區為掩護，依託自營網路賭博平台對中國公民招賭吸賭，並通過向賭詐犯罪集團出租物業、提供庇護，大肆實施賭詐犯罪，嚴重侵害中國人民群眾財產安全和合法權益。

以佘智江為首的犯罪集團在網上設立「紅樹林」、「億游國際」、「久發棋牌」等200多個賭博平台，吸引中國33萬人參與網路賭博，涉案金額超過人民幣27億元（約3.8億美元）。該犯罪集團還在中國境內設立多家公司，網羅招募人員從事網路賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團伙勾連。

報導指出，「亞太新城」29個電詐園區共248個電詐集團向中國公民瘋狂實施電詐犯罪，造成損失特別巨大，社會影響極其惡劣。

除了摧毀該犯罪集團在中國境內招賭吸賭網絡，針對該案主犯佘智江藏匿境外情況，中國公安機關向國際刑警組織提出對其發布紅色通報進行全球通緝。2022年8月，泰國警方在曼谷將佘智江抓獲。隨後，中泰雙方依據雙邊引渡條約開展相關工作，並最終成功將其引渡回國。

中國外交部6日宣布，泰國國王瓦吉拉隆功11月13日至17日訪中，中國外交部發言人毛寧表示，這是中泰建交以來泰國國王首次訪華，瓦吉拉隆功將中國作為正式訪問的首個大國，充分體現雙方對發展中泰關係的高度重視。

泰國 緬甸 庇護

