杭州五星飯店限時15分鐘 40元剩菜盲盒打包烤鴨、大閘蟹

中國新聞組／即時報導
杭州國壽君瀾大飯店的自助餐廳。(都市快報)
杭州國壽君瀾大飯店的自助餐廳。(都市快報)

杭州國壽君瀾飯店近日推出40元自助晚餐盲盒，限制15分鐘內可打包自助餐台上所有食物（不含刺身和海鮮）；星級飯店推出「剩菜盲盒」引發網友熱議，有人認為「吃星級酒店挺好的」，也有網友認為「有傷自尊的感覺」。

都市快報報導，有網友在小紅書發帖稱杭州也有「剩菜盲盒」了，還貼出教戰手冊：「巴掌大的盒子，餐品自己選，只要盒子裝得下就行」、「鐵板區和冷餐區菜品較多，有烤鴨、叉燒、脆皮烤肉、蒜蓉生蠔和清蒸大閘蟹，如果喜歡吃大閘蟹，裝上兩個應該就能回本」、「甜品外擺的有核桃塔、荔枝慕斯蛋糕，冷櫃有好些精緻小甜點」。

報導指出，杭州國壽君瀾大飯店售王經理說，想通過這樣輕盈的形式，讓大家能以更具性價比、也更有趣的方式接觸到國壽君瀾五星級自助餐品質。

「定價40元一份，不含刺身和冰上海鮮，主要還是成本考慮，畢竟有的海鮮，一份就要上百塊了。」王經理說，酒店自助晚餐都會根據餐飲管理規定報廢，與其浪費不如拿出來服務更多的市民，讓晚上加班一族隨手帶一份高品質的餐品，對酒店來說也增加銷售額，這是一種「雙贏」。據報導，除了自助晚餐，還有20元早餐盲盒，時間是上午9時45分到10時。

有網友提出15分鐘消費時長太短，王經理說，「要是延長打包時間，對堂食客人來說相對不公平。」還有網友認為，「40塊錢誰還特地買剩菜吃啊」、「沒必要花40元還要傷自尊的感覺」、「上海88元盲盒視頻評論說，這是酒店省了倒泔水的力氣，有人自己花錢來收」。

