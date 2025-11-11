我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

英媒：馬雲妻子2570萬美元買下倫敦別墅 曾為義大利使館

中央社台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里巴巴創辦人馬雲。（美聯社）
阿里巴巴創辦人馬雲。（美聯社）

英國金融時報引述知情人士透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛以1950萬英鎊（約2570萬美元）買下位在倫敦、早年是義大利駐英國大使館所在地的一棟別墅。報導提到，這棟別墅進一步壯大馬雲家族在中國境外龐大的房產版圖。

據報導，根據知情人士透露及英國土地登記記錄，這棟別墅位在倫敦高級住宅區貝爾桂維亞（Belgravia）區，屬英國2級歷史保護建築，面積達7948平方英尺（約223坪），1920年代曾是義大利駐英國大使館，後來也曾是義大利駐英武官辦公地點。

報導指出，先前的售屋廣告顯示，馬雲家族購買的這棟別墅共有6間臥房，設有電影放映室及電梯，廣告上的開價是2150萬英鎊。即使以1950萬英鎊成交，根據倫敦房地產專業數據，這一價位排名2024年倫敦房產交易價格排行榜的第34位，可躋身前0.4%的頂端價位。

報導提到，這棟別墅進一步壯大馬雲家族在中國境外龐大的房地產版圖。2020年，馬雲因言詞激怒中國高層，使他此後大部分時間待在國外，且保持低調，並在東京居住過一段時間。

報導說，房仲業者透露，這棟別墅的買家（馬雲夫婦）當時是被當地的「優越地段」和「高度保全」吸引而購買。

報導指出，馬雲家族在全球不斷拓展房產版圖。金融時報先前引述官方文件報導，張瑛2024年斥資約新幣4500萬元（約3460萬美元）在新加坡購置3間連棟的街屋。此外，馬雲家族10年來在法國、香港、美國分別購買城堡、葡萄園、豪宅、莊園等房產。

其中，馬雲家族2015年在香港買下豪宅後，還拆除改建；同年斥資2300萬美元在紐約州買下的房產，面積更達2.81萬英畝，內含馬廄、楓糖漿工廠及流經其中的溪流。

馬雲 義大利 大使館

上一則

中國電商平台買的食品安全嗎？官方抽查發現摻假問題

下一則

會挪威外交大臣 王毅：讚賞挪方一貫堅持一個中國原則

延伸閱讀

鳳凰颱風重創菲律賓 中使館：將提供現匯與緊急物資援助

鳳凰颱風重創菲律賓 中使館：將提供現匯與緊急物資援助
蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎
義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場

義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場
關稅107% 義大利麵明年恐從美國貨架消失

關稅107% 義大利麵明年恐從美國貨架消失

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業