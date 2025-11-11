鳳凰颱風重創菲律賓 中使館：將提供現匯與緊急物資援助

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
鳳凰颱風登陸菲律賓，迫使超過百萬人撤離，中國駐菲律賓使館宣布將提供援助。（路透）
鳳凰颱風登陸菲律賓，迫使超過百萬人撤離，中國駐菲律賓使館宣布將提供援助。（路透）

鳳凰颱風對菲律賓造成重創，不僅逾10人死亡，還有上百萬人撤離，而中國駐菲使館宣布，出於人道主義和對菲人民的友好情誼，中國將向菲人民提供現匯和緊急物資援助。

中國駐菲律賓大使館11日下午在官網宣布，近日菲律賓多地因颱風遭受重大人員傷亡和財產損失。「我們對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾表示慰問」。

該使館強調，災情發生後，中國有關地方省份、在菲陸資企業、華人華僑第一時間向菲災區人民伸出援手。「出於人道主義和對菲人民的友好情誼，中方將向菲人民提供現匯和緊急物資援助。我們祝願當地受災民眾早日克服困難、重建家園」。

不過該使館並未公布具體金額、以及具體物資數量。

菲律賓媒體ABS-CBN於11日報導，鳳凰颱風造成的死亡人數攀升至18人，且造成140萬人流離失所，這是幾天內襲擊菲律賓的第二個大型颱風。上周海鷗颱風肆虐菲律賓群島中部島嶼，也造成重大傷亡。

公開資料顯示，這並非中國首次針對風災援助菲律賓。2013年海燕颱風襲擊菲律賓，死傷超過3,900人，當時中國政府最初宣布向菲律賓人民提供10萬美元的人道主義緊急救災現匯援助，被部分國際輿論批評為「吝嗇」，隨後中國又決定向菲律賓災區人民提供價值人民幣1,000萬元（當時約合160萬美元）的物資，其中含有帳篷數千頂，毛毯上萬條，中共海軍「和平方舟」號醫院船也開赴菲律賓颱風災區參與救援。

不過海燕颱風侵襲菲律賓前的2013年初，菲律賓向聯合國法庭提交南海主權仲裁案件，相關的南海領土爭議導致北京與馬尼拉間緊張關係加劇。

大使館 華人 中共

