我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

西班牙國王抵成都 黑衣王后氣場炸裂

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙國王訪華，陪同出行的王后萊蒂齊亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）
西班牙國王訪華，陪同出行的王后萊蒂齊亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

中國啟動「秋季外交」，多國元首及外長接連訪問中國，其中，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）10日抵達成都。雷蒂西亞向來熱愛帶有的中國元素服飾，外界十分好奇她在中國亮相的打扮，只見她一身全黑造型，穿著黑色風衣、圍著黑色圍巾、手提黑色手包，連高跟鞋都一黑到底，網友直呼「氣場炸裂」。

綜合環球人物雜誌等媒體報導，西班牙國王菲利佩六世與王后雷蒂西亞堪稱「高顏值王室」，此次訪華，外界除了關注中西如何推動兩國戰略夥伴關係，網友們更緊盯兩人的時尚穿搭。

在走下飛機時，身高一米九五的國王菲利佩六世身穿深色高定西裝，打了一條淺藍色領帶，儀態穩重、氣場全開，滿溢的紳士風範宛如從電影走出。在他身旁的王后雷蒂西亞則是一身全黑打扮，從風衣、圍巾、包包、高跟鞋都是深沉的黑色，雖然沒有華麗珠寶和艷麗禮服，卻格外顯得氣勢凌人，更帶有一股低調卻有力的自信。

平民出身的雷蒂西亞每次在重要場合亮相，所穿的服裝都會成為媒體關注焦點。菲利佩六世曾開玩笑說：「自從我娶了雷蒂西亞，焦點就再也不在我身上了。」有外媒評論稱，雷蒂西亞堪稱歐洲王室中「極具代表性的時尚標竿」。

值得一提的是，雷蒂西亞尤其喜歡帶有中國元素的服飾。2017年在一次頒獎典禮上，她穿了一件黑白花連衣裙，顯得優雅大方；2018年在陪同國王接待中國領導人訪問時，雷蒂西亞穿上了更具東方風情的服裝，外媒認為，這套服飾是她向中國致敬的造型，體現了對中國文化的尊重與喜愛。

在日常生活中，雷蒂西亞通常選擇較平價的服飾，也經常重複穿搭舊衣。她尤其喜歡穿西班牙本土品牌服裝，以此支持本土服裝業發展。

這次陪同國王訪華，雷蒂西亞下機時並未刻意換裝，也沒有象徵外交禮儀的繁複打扮，或許也透露了：西班牙王室此行重的是交流，而不是表演。

上一則

與北京故宮結緣70年 古陶瓷鑑定第一人耿寶昌103歲辭世

下一則

中使館發文批高市早苗：企圖將自身綁上分裂中國的戰車

延伸閱讀

日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家中國門市

日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家中國門市
千年都江堰將迎新水源 中國啟動西部水利工程

千年都江堰將迎新水源 中國啟動西部水利工程
惹惱網約車司機下場？ 成都男手機被「丟」300公里外

惹惱網約車司機下場？ 成都男手機被「丟」300公里外
「都市候鳥族」…95後自貢女孩搭高鐵到成都上班 每月1600元

「都市候鳥族」…95後自貢女孩搭高鐵到成都上班 每月1600元

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30