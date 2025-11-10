遏制芬太尼 中國下令防範可製毒化學品及設備流失

中國在「川習會 」承諾努力阻止製造芬太尼的前體化學物流入美國後，中國官方今天除將美國、墨西哥 、加拿大 列入「出口易製毒化學品」管理國家目錄，中國國家禁毒辦今天也發布通告，要求全國企業及個人防範「製毒物品」和「非列管可製毒化學品」及設備流失。

這項通告提到，相關單位和個人應「增強法律意識」，對既有合法用途、又可用於製毒的「非列管可製毒化學品」及設備，出口時應密切關注「美國、加拿大和墨西哥等高風險國家」的法律法規，防範法律風險。

澎湃新聞報導，中國國家禁毒委員會辦公室為依法加強管控製毒物品，今天向「全社會」發布「關於防範製毒物品和非列管可製毒化學品及設備流失的通告」，作出13條要求。

這項通告提到，為進一步規範「製毒物品」和「非列管可製毒化學品」及設備的生產、經營、運輸和進出口活動，防範流入非法管道，被不法分子用於從事違法犯罪活動，保護中國國企業和公民的合法權益，維護國家經濟安全和社會穩定，因此作出這些要求。

中國國家禁毒辦表示，這13條要求涉及中國刑法、禁毒法、海關法、「易製毒化學品管理條例」等法律法規，對製毒物品犯罪、製毒共犯、偷逃稅款犯罪、走私犯罪、網路訊息發布及反洗錢和外匯管理相關規定，以及針對郵政、快遞、物流、國際貨運代理等企業及其他單位和個人，作出關於防範製毒物品相關違法犯罪的要求。

中國國家禁毒辦提到，這些要求意在提醒中國相關企業和個人從事經營活動時，遵守國家相關法律法規，並防範境外法律風險，以維護中國企業和公民合法權益。

通告中要求，相關單位和個人應「增強法律意識」，對既有合法用途、又可用於製毒的「非列管可製毒化學品」及設備，出口時應密切關注國際公約、相關進口國「特別是美國、加拿大和墨西哥等高風險國家」的法律法規，要求境外客戶根據其本國法律法規履行進口法律程序，防範法律風險。

但通告也提到，中國相關單位和個人如遇外國執法部門「違法行使職權」，可充分運用法律手段維護自身安全與合法權益，並向中國駐外使領館尋求協助。

美國總統川普（Donald Trump）日前與中國國家主席習近平在韓國釜山會談後，美國於美東時間4日正式調降因芬太尼對中國加徵關稅的10%，確立美中達成協議的關鍵部分。外電報導，中國在「川習會」後，承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。

路透引述2名知情人士表示，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）上週訪問中國，商討芬太尼及執法合作等議題。這次訪問是在美中領袖會晤，並在相關問題上取得「共識」後進行。