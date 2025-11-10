我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院審理關稅案 川普：敗訴恐要償還超過2兆元

聯邦政府快重開了 川普：航管人員現在就回去上班

日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家中國門市

中央社台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日經中文網報導，1996年進駐中國的日本大型超市伊藤洋華堂，今天正式關閉在四川成都的「華府大道店」，也是該公司今年在中國關閉的第3家門市，在中國僅剩7家門市。報導提到，伊藤洋華堂正透過縮減虧損的門市調整中國業務，以加緊改善中國業務的收益。

根據報導及網路訊息，伊藤洋華堂今天關閉的是2018年在成都開業的「食品生活館－華府大道店」，當時是集食品、日用品、服裝等商品銷售於一體的綜合超市。至於關閉原因，是受中國個人消費停滯及網路超市興起等因素影響，銷售額持續低迷。

報導說，針對這家門市關閉的原因，伊藤洋華堂表示，是根據該門市周邊環境變化及顧客到店情況，綜合考慮未來業務方針而決定。

報導提到，伊藤洋華堂在1996年應中國政府及成都市政府邀請，先在成都成立子公司「成都伊藤洋華堂」。1997年，該公司在成都創立中國第1家門市，同年在北京設立「華糖洋華堂」，此後即以成都、北京為其在中國的主要營業據點。

報導指出，伊藤洋華堂近幾年在中國業績持續低迷，今年2月底關閉成都的「伊藤廣場店」，6月接著關閉同在成都的「金融城店」；「華府大道店」今天關閉後，該公司在中國門市僅剩下成都6處及北京1處。而其北京現存的唯一門市「亞運村店」，4月已由綜合超市縮減為食品超市。

華府 日本

上一則

中國領事「斬首說」引爆日本輿論 北京：不要倒打一耙

下一則

遏制芬太尼 中國下令防範可製毒化學品及設備流失

延伸閱讀

中國領事「斬首說」引爆日本輿論 北京：不要倒打一耙

中國領事「斬首說」引爆日本輿論 北京：不要倒打一耙
中國外交部質問高市早苗：究竟想把中日關係引向何方？

中國外交部質問高市早苗：究竟想把中日關係引向何方？
高市早苗挺台遭中外交官嗆「斬首骯髒腦袋」 日本政府回應了

高市早苗挺台遭中外交官嗆「斬首骯髒腦袋」 日本政府回應了
日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚：太猛了

日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚：太猛了

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉