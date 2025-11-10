中國領事「斬首說」引爆日本輿論 北京：不要倒打一耙

大陸外交部發言人林劍表示，「中國駐日外交官的個人發文，針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論」。（圖/取自大陸外交部官網）

在日本 首相高市早苗 的「台灣有事」論述後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台發文「斬首說」引爆日本輿論，兩國關係也隨之緊張，對此，中國外交部發言人林劍今天除以「三問」反問高市，也對薛劍言論引發爭議回應說，「針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論，日方不要混淆是非，倒打一耙。」

高市早苗近日在日本國會答詢時表態，若「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成「存亡危機事態」，依法日本自衛隊可行使集體自衛權。後，薛劍8日深夜在社交平台X發文說，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」等言論，引發輿論譁然。

林劍今天主持中國外交部例行記者會，他首先回應有關高市言論的問題，提出「到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？」被中國官媒形容是「連發靈魂三問」，林劍也重申中方立場，包括一中原則 等，還稱中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

另據日本媒體提供本報訊息，在記者會上，中評社提問有關高市發文的言論後，日本共同社、東京電視台和其他外媒，也對薛劍的X平台發文內容，和文章後續為何被刪除表達關心。

對此，林劍先是強調，一段時間以來，日本在台灣問題上負面、消極的言行不斷。日方領導人執意在APEC期間與「中國台灣當局」人員會面並在網路社交平台高調炒作，日前又在國會公然發表涉台的錯誤、危險言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉「中國內政」。

他說，「日方的上述所作所為，和日本政府迄今所作的政治承諾嚴重不符，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，激起中國人民的強烈憤慨。中國政府已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

接著，林劍在重申中方對中日關係、台灣問題的立場後，表示「中國駐日外交官的個人發文，針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論」。

林劍認為，一些日本的政客和媒體對此刻意炒作，企圖混淆視聽，轉移焦點，這是不負責任的。「同時日本的右翼分子和日方的網絡上都有一些針對中國外交官的極端和威脅性言論，中方高度關切，要求日方嚴肅對待、調查和遏制」。

林劍說，我們再次敦促日方在台灣等涉及中方核心利益和中日關係政治基礎的原則問題上以史為鑒，反躬自省，謹言慎行。