我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

翻牆觀看境外反華網站 中國國企員工遭安全機關逮捕

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國一名國企員工因被控長期翻牆訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，遭國安機關被逮捕。（路透）
中國一名國企員工因被控長期翻牆訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，遭國安機關被逮捕。（路透）

中國國家安全部10日於微信公眾號發文指出，一名國企員工長期訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，被國家安全機關逮捕。

文章稱，部分網友在毫無防備的情況下，極易受到欺詐信息、極端思想、政治謠言的侵蝕，這可能讓最初的「好奇瀏覽」發展為「主動參與」，成為違法犯罪行為的受害者、幫兇，帶來連鎖違法風險，陷入犯罪泥沼。

報導稱，某國企員工長期訪問境外反華網站，觀看涉及中國的政治謠言影片並下載傳播，被中國國家安全機關依法逮捕。

據新華社報導，在行動網路時代，通過網路獲取信息資訊已成為人們了解外部世界的普遍方式，但個別網友法律和風險防範意識淡薄，違法使用翻牆軟體（俗稱VPN或「梯子」）訪問境外網站、註冊帳號以及參與群組聊天。貪圖獵奇不僅可能帶來個人信息安全風險，甚至影響國家安全和社會穩定。

報導稱，「翻牆」軟體往往宣稱保護用戶隱私和數據安全。但事實上，「翻牆」服務提供商或外部攻擊者可能利用各種漏洞竊取用戶瀏覽記錄、帳號密碼等個人隱私數據，最終帶來難以估量的損失。某用戶曾通過「翻牆」軟體瀏覽境外網站並用信用卡向某機構支付資料費用，半年後信用卡被盜刷數千美元。

文章稱，部分「翻牆」軟體受境外勢力控制，甚至由境外間諜情報機關直接研發運營，通過暗植木馬病毒，強制讀取用戶個人信息、設備存儲文件，並進行數據回傳。

報導透露，中國某涉密單位工作人員為訪問境外學術論壇，誤裝實為境外間諜情報機關研發的翻牆軟體，導致其工作手機和電腦被遠程控制，大量涉密研究資料被竊取。國家安全機關因此依法對其追究刑事責任。

中國國安部並指，「翻牆」還可能誘發連鎖違法風險。部分網友在毫無防備的情況下，極易受到欺詐信息、極端思想、政治謠言的侵蝕，這可能讓最初的「好奇瀏覽」發展為「主動參與」，成為違法犯罪行為的受害者、幫兇，帶來連鎖違法風險，陷入犯罪泥沼。

間諜 微信

上一則

無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運

下一則

中國領事「斬首說」引爆日本輿論 北京：不要倒打一耙

延伸閱讀

Visa、萬事達卡與商家和解 未來回饋信用卡可能遭拒收

Visa、萬事達卡與商家和解 未來回饋信用卡可能遭拒收
危害糧食安全…國安部：間諜蒐集中農作物基因數據 多人被逮

危害糧食安全…國安部：間諜蒐集中農作物基因數據 多人被逮
「種子是農業晶片」北京稱間諜在中蒐集農作物基因數據

「種子是農業晶片」北京稱間諜在中蒐集農作物基因數據
李茂曝被親戚騙光積蓄 弦子幫還清信用卡

李茂曝被親戚騙光積蓄 弦子幫還清信用卡

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人