我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

中國外交部質問高市早苗：究竟想把中日關係引向何方？

大陸中心／即時報導
繼中國駐大阪總領事薛劍在X發文稱「砍掉骯髒的腦袋」，中國外交部發言人林劍也指高市早苗相關涉台談話是粗暴干涉中國內政。（路透）
繼中國駐大阪總領事薛劍在X發文稱「砍掉骯髒的腦袋」，中國外交部發言人林劍也指高市早苗相關涉台談話是粗暴干涉中國內政。（路透）

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，引發日本輿論譁然。中國外交部發言人林劍10日則在記者會質問高市：到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？

據央視新聞報導，在中國外交部10日例行記者會上，有記者就高市早苗在國會答問時發表的涉台言論提問。林劍表示，日本領導人日前在國會公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，同日本政府迄今所做的政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

林劍說，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日方領導人有關言論到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關系引向何方？」

央視新聞形容林劍對高市的這三個質問是「連發靈魂三問」。

林劍進一步表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的踐踏、對戰後國際秩序的挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。

他強調，「中國終將統一，也必將統一。中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決粉碎一切插手和阻撓中國統一大業的圖謀。中方敦促日方立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤道路上越走越遠。」

至截稿，尚不清楚中國外交部對中國駐大阪總領事薛劍威脅斬首高市的發文有任何說法。共同社則報導，日本官房長官木原稔10日在記者會上表示，儘薛劍發文主旨不明，但「作為中國駐外使領館負責人的言論，不得不說極其不妥」。外務省已通過日本駐華大使館向中方提出強烈抗議，要求立即刪除相關貼文。

日本 高市早苗 大使館

上一則

中美航運休兵 中國商務部：共護國際航運公平競爭

延伸閱讀

高市早苗挺台遭中外交官嗆「斬首骯髒腦袋」 日本政府回應了

高市早苗挺台遭中外交官嗆「斬首骯髒腦袋」 日本政府回應了
高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相
日發展半導體、造船等17大戰略產業 祭減稅優惠

日發展半導體、造船等17大戰略產業 祭減稅優惠
高盛：美資湧入日股 科技和AI將受追捧

高盛：美資湧入日股 科技和AI將受追捧

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >