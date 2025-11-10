中美航運休兵 中國商務部：共護國際航運公平競爭

大陸商務部晚間對中美航運大戰休兵表態。美聯社

中美逐步鬆綁近月對彼此施加的貿易措施，中國交通運輸部今公告，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業三○一調查最終措施同步，暫停實施對美船舶收取特別港務費。中國商務部 晚間也表示，期待美方繼續與中方相向而行，共同維護國際航運和造船市場的公平競爭環境。

中國商務部新聞發言人10日晚間，就美方暫停實施對華造船等行業301調查措施「答記者問」。

中國商務部發言人說，中方注意到，美方於當地時間11月9日發布公告，宣布將於11月10日0時01分暫停實施對華造船等行業301調查措施一年，具體包括暫停對相關中國船舶徵收港口費、暫停對中國船岸起重機等設備加徵關稅等。

中國商務部發言人表示，這是美方與中方相向而行、共同落實中美吉隆坡經貿磋商共識的重要一步。同日，中方也相應暫停實施相關反制措施。

中國商務部發言人說，中方願本著相互尊重、平等協商的原則與美方就相關問題進行溝通磋商，並期待美方繼續與中方相向而行，共同維護國際航運和造船市場的公平競爭環境，為中美經貿合作和世界經濟注入更多確定性和穩定性

中美吉隆坡經貿磋商、「川習會 」上月底接連登場後，中美進入貿易冷靜期，在美國貿易代表辦公室九日公告，將於美東時間十日零時一分起，暫停對中國海運、物流和造船業的三○一調查後，中國交通運輸部也做出以下公告。

據中國交通運輸部，為落實二○二五年中美吉隆坡經貿磋商達成共識，自昨日十三時零一分起，與美暫停措施同步，暫停實施對美船舶收取船舶特別港務費、暫停展開航運業造船業及相關產業鏈供應鏈 安全和發展利益受影響情況的調查。

在此之前，上月14日，由於美國對中國船舶加收港口服務費上路，中國交通運輸部也發表對美船舶收取特別港務費的實施辦法，使全球海運成本壓力上升。