中國新能源車購置稅優惠2026起減半 分析：車市或將放緩

中國新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。大陸官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調整為減半徵收。圖為特斯拉Cybercab近期在上海進博會亮相。(記者謝守真／攝影)

中國新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。中國官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調整為減半徵收。分析人士指，新政策短期可能刺激搶購潮，2026年初減半優惠生效後市場或放緩，未來增長將更多依靠技術和車型創新。

據央視新聞報導，中國官方宣布，從2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調整為減半徵收。近段時間，受購置稅調整及年底傳統銷售旺季影響，新能源車市場迎來新一輪消費高峰。

在海南海口一家汽車展廳內，負責人表示，政策消息與年底旺季疊加，近期門市客流及訂單量較平日大幅增加。廣汽埃安海口秀英體驗中心市場部經理廖佳玲指，客流和訂單量比平時增長近六成。為接住這波熱度，門市已加配銷售人手並延長營業時間。同時，店裡也擺滿最新款車型。

另，報導稱，在江蘇南京，當地經銷商也加強服務保障，透過展廳物料展示及專人政策解讀，幫助消費者了解政策細節及合理規劃購車時機。蘇豪天泓汽車集團新能源品牌負責人曹慧說，公司已備齊充足現車，讓消費者能抓住購車黃金期。

據悉，目前符合條件的乘用新能源車可享受最高人民幣3萬元的購置稅免稅優惠。根據新政策，優惠額將降至最高人民幣1.5萬元，有效期至2027年底。

中國汽車流通協會副會長王都表示，這次政策調整不僅是稅收手段的變化，更是推動新能源車產業從「價格戰」向「價值戰」轉型的一步。他指，透過設定技術門檻引導產業高值量發展轉行。現在有新能源車質量還有技術在逐漸提升，據產業發展、國家鼓勵方向，鼓勵標準也會逐漸提升，這樣就會鼓勵更先進的技術應用到新能源車上。

另，有業內人士認為，嚴格的技術門檻將促使車企加大研發投入，專注於提升產品品質、優化能好表現與續航能力，而非單純依託政策令進行低成本競爭。這將有效幫助新能源汽車產業擺脫「內捲」（惡性競爭），轉向以技術創新為核心的高品質發展軌道，協助產業實現可持續健康發展。

中國汽車行業動態平台「CarNewsChina」（汽車新聞中國）引述分析人士指，新框架可能帶來兩種不同影響。首先，短期內因搶購截止日期而出現的銷售激增，以及2026年初減半優惠生效後可能的市場放緩。再來，由於新能源車滲透率已超過新車銷售的45%，未來增長更多將依賴技術和車型創新，而非單純的政策刺激。