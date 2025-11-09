蕭美琴現身歐洲議會 中國駐歐盟使團：衝擊中歐政治互信

我的頻道

中國新聞組／即時報導
台副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於當地時間7日在布魯塞爾舉行的年會並發表演講。（美聯社）
台副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於當地時間7日在布魯塞爾舉行的年會並發表演講。（美聯社）

台副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日下午現身歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會並發表演講。對此，中國駐歐盟使團8日發布新聞稿稱，歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會並進行台獨分裂活動，嚴重衝擊中歐政治互信。

中國駐歐盟使團指出，歐洲議會允許蕭美琴等人進入歐洲議會大樓，出席「反華組織」IPAC年會並進行台獨分裂活動，嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

新聞稿稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。

中國駐歐盟使團表示，中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為台獨行徑撐腰張目，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

蕭美琴與林佳龍已於今晨搭機返國，並於桃機國賓門發表談話。蕭美琴表示，這次是奉賴清德總統指派，應IPAC邀請，代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中，向歐洲和來自各國的國會議員、公民社會代表及媒體分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

蕭美琴說，台灣的國際處境一直以來都很困難，有很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路」。

