中印關係回溫 中國航空公司時隔5年復飛德里

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度 靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空今（9）日也重新開通「上海浦東—德里」航線，代表中國航空公司首度復航中印客運航班，成為兩國關係持續回暖的重要象徵。

據央視新聞報導，9日，東航 編號為MU563航班於13時02分從上海浦東國際機場起飛，搭載248名旅客，這也是時隔五年，中國航空公司執飛的首趟中印客運航班，象徵中國航空公司正式復航「中印航線」。首航去程客座率突破95%。

東航的「上海浦東—德里」航線，由空中巴士A330寬體客機執飛，每周三班，逢周三、周六與周日運行。去程航班MU563，將於當地時間17時45分抵達印度德里的英迪拉甘地國際機場。回程航班MU564則於當地時間19時55分起飛，次日凌晨4時10分返回上海，全程約8小時。

東航表示，隨著中印航線正式復航，未來將根據市場回饋適時加密航線，同時計劃恢復昆明至加爾各答航線，及新開上海浦東至孟買航線，進一步織密中印間航線網路。

此外，依託東航在浦東機場建置的航線網絡及提供的便利中轉服務，旅客搭乘抵達上海後，可輕鬆銜接飛往中國各大城市的中轉航班，也可銜接國際/區域航線，前往北美、日韓等國際目的地。另，英迪拉甘地國際機場作為印度主要的航空樞紐，旅客也能輕鬆銜接至南亞、中東及部分歐洲及非洲目的地。

華夏時報提到，該航線連接上海及德里，是中印之間最具戰略意義的空中通道之一，作為兩國重要經濟中心城市，上海與德里緊密連接將有助促進兩國經貿、文化等領域的交流。

此前，受新冠疫情與2020年加勒萬河谷邊境 衝突影響，中印直航自2020年初全面中斷，至今已逾五年。BBC指，疫情前兩國每年約有2,500班定期航班運行。

隨兩國領導層互動恢復，中印關係近期出現明顯回暖。印度總理莫迪今年8月赴中國出席上海合作組織峰會，並與中國國家主席習近平會晤，雙方重申「以發展夥伴而非對手」為定位，並批准恢復直航。同月，中國外交部長王毅亦前往訪問印度，就邊界降級與劃界問題展開討論。印度政府在宣布恢復航班時表示，直航將促進「人員往來」並推動「雙邊交流正常化」。