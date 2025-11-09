安世僵局 中國回應歐盟：全球半導體供應混亂源於荷方

我的頻道

記者謝守真／即時報導
中國半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體位於德國漢堡的廠房。（路透）
歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇近日在個人社群媒體帳號發布關於安世半導體問題的聲明，稱中方同意在僅限民用前提下恢復向歐洲汽車業供應晶片。對此，中國商務部9日傍晚回應稱，當前全球半導體供應鏈混亂的源頭在荷蘭，呼籲歐方加大工作力度，促荷方撤銷限制措施，保障安世半導體民用晶片出口。

中國商務部網站9日發出「商務部新聞發言人就歐方關於安世半導體問題的聲明答記者問」。發言人指出，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方，中方注意到歐方已表示會做荷方工作，希歐方進一步加大工作力度，促荷方盡快撤銷相關措施，保障安世半導體相關產品正常供應。

發言人續稱，中方本著對全球半導體供應鏈安全穩定的負責任態度，已採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免。他並稱，想強調歡迎歐方繼續發揮影響力，促荷方盡快修正錯誤做法。

中國網路媒體《觀察者網》指，歐盟貿易專員謝夫喬維奇8日於社交平台X發文稱，中方同意在僅限民用前提下，恢復向歐洲汽車業供應安世半導體相關晶片，並豁免此前因荷方強行接管該中資企業而實施的出口許可要求。他表示，歐方正與中方及荷方保持密切溝通，期盼達成「持久且穩定」的共識框架。

《觀察者網》提到，此次危機源於荷蘭政府以「國安」為由，援引自1952年從未啟用的法律，9月30日下令一年內不得調整公司資產與治理架構。美國則於9月29日發布「50%穿透性規則」，對聞泰科技等中資持股企業追加出口限制，荷方隨後行動，被指與美方協調。10月30日，中美宣布互相暫停相關出口管制一年。美方「暫停穿透規則」後，「荷方立場陷入尷尬」。

荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯6日改口稱，荷蘭歡迎中國允許恢復供貨，並稱與中美協議一致。相信中國供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶手中。不過，彭博引述消息人士指，荷方準備暫停奪取安世控制權，但以中國恢復出口為前提。

此前，中國商務部8日稱，尚未看到荷方停止侵權與穩定供應鏈的實際行動，重申全球半導體供應鏈混亂的根源在荷方，敦促其提出具體方案並採取實質行動，停止以行政手段干預企業運作，並確認同意荷方派員赴中磋商。

供應鏈 商務部 歐盟

