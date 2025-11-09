「鬼滅之刃：無限城篇 第一章」14日中國上映 預售狂飆

我的頻道

記者謝守真／即時報導
「無限城篇 第一章」是由外崎春雄與近藤光共同執導的日本動畫電影，改編自日本漫畫家吾峠呼世晴的作品，於2025年7月18日在日本首映。(圖／取自「電影鬼滅之刃無限城篇」官方微博)
「無限城篇 第一章」是由外崎春雄與近藤光共同執導的日本動畫電影，改編自日本漫畫家吾峠呼世晴的作品，於2025年7月18日在日本首映。(圖／取自「電影鬼滅之刃無限城篇」官方微博)

日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」今年上映以來，在全球掀起炫風。14日將正式在中國上映，9日預售總票房已突破人民幣9,000萬元（約1264萬美元），顯示中國影迷對該片的期待熱度。

在此之前，在台灣8月8日上映後，該片總票房已超新台幣8.3億元（約2764萬美元），截至11月初，不僅穩坐2025年度台灣票房冠軍，更超越「侏羅紀世界」與「玩命關頭7」，成為台灣影史票房第三名。

據阿里旗下第三方娛樂產業數據分析軟體「燈塔專業版」即時數據，截至9日16時4分，「無限城篇 第一章」預售總票房突破人民幣9,000萬。此前，影片自7日起在中國正式開啟預售，截至當日，預售總票房即突破人民幣5,000萬元。

快科技報導，「無限城篇 第一章」是由外崎春雄與近藤光共同執導的日本動畫電影，於2025年7月18日在日本首映。本片改編自日本漫畫家吾峠呼世晴的作品，承接「鬼滅之刃 柱訓練篇」劇情，講述主角炭治郎與鬼殺隊成員墜入無限城後，與上弦之鬼及鬼舞辻無慘展開最終對決。

由於之前中國觀眾對「無限城篇 第一章」能否在中國上映充滿未知，自定檔消息傳出後，在微博小紅書等中國社群平台即掀起討論。有中國網友表示，「聽說，這次的鬼滅之刃：無限城第一章 毫無刪改，注意這跟刪減還不一樣，就是跟原版一模一樣，沒有放大處理等等問題。如果真是這樣，那就太好了！」還有人說，「好想看鬼滅啊，時間能不能快一點」。另有人稱，「下周最期待的事情之一，就是14號的鬼滅之刃」。

「新京報」旗下「千龍網」指出，作為「無限城」三部曲開篇之作，影片自全球各地上映以來引發觀影熱潮，累計觀影人次逾7,933萬，總票房約6.7億美元，進入2025年全球票房榜前五名。

該片之前在北美地區打破塵封25年的紀錄，登頂北美外國電影票房歷史第一，並刷新各地日本動畫首周末票房紀錄。同時，「無限城篇 第一章」在權威電影評分網站「IMDb」獲得8.5分、爛番茄新鮮度98%。

台灣代理商木棉花8月公布數據指出，影片在台灣創下七項紀錄，包括：2025年全台首日票房第一、全台預售票房影史紀錄第一、動畫電影影史首周末全台票房第一，以及動畫電影影史全台票房最速破新台幣1億元等。

日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲今年上映以來，在全球掀起炫風。14日將正式在中國上映，9日預售總票房已突破人民幣9,000萬元。(圖／取自界面新聞)

