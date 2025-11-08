「宇樹」老董王興興論文上熱搜 2016有機器狗雛形

宇樹科技股份有限公司創始人、董事長王興興。(央視截圖)

最近有網友考古出了宇樹科技創始人王興興 的碩士論文，發現早在2016年他就有了宇樹機器狗的雛形。相關消息衝上微博熱搜，網友們驚嘆他對技術和趨勢的預判力。王興興回應說，他在2013年就有那款機器狗的想法，一度思考輟學創業，後來也真的把它給做出來了；且2016年公司估值與現在至少差了上百倍。他以此例鼓勵年輕的技術創作者要「想像未來」，「只要方向不錯，必然是可以成功的」。

據央視報導，最近有一名網友考古出了王興興的碩士論文並上了熱搜，大家發現原來在2016年，王興興就已經有了宇樹機器狗的雛形。這篇論文題目為「新型電驅式四足機器人研發與測試」，論文提出了新的設計規則，以提升能源效率比和運行可靠性，並給出了小型電動驅動四足機器人XDog的完整設計方案。

在第八屆虹橋國際經濟論壇人形機器人 創新發展合作分論壇上，王興興受訪表示，那款機器狗的想法是很早的，是2013年想到的方案，「我想到方案的時候就想著要不要輟學出來創業，但是當時只是想想而已，因為東西都沒有，後來就把這個東西給做出來了。我們公司在過去的至少四足機器人的部分業務和發展方向，2014年、2015年都已經想過了，然後把它給實現了」。

他表示，2009年他自己就做過小的人形機器人，做好了以後覺得全世界都看不到希望，沒辦法商業化也沒有什麼實用價值，很多年公司都沒有去做人形機器人。後來整個機器人的AI ，包括大模型的AI技術進步有目共睹，把大家的想像空間又重新打開了，可以看到最近這些年人形機器人的發展速度非常快。

王興興並表示，科技領域都是超前的，「你要去想像未來該做什麼方向的，你只要方向不錯，必然是可以成功的。但也因為這個領域現在比較超前，你可能開始起步比較難。起步難也有好處，因為別人也進不來，可能這個領域只有你能做，反而厚積薄發的潛力還是非常大的」。