碧桂園通過債務重組 規模達177億美元

中央社台北7日電
深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園昨天發布公告，稱其境外債務重組方案在債權人會議上通過，此次納入境外重組範圍的債務規模合計約177億美元，完成後預計削減約117億美元有息債務。

陸媒界面新聞今天報導，碧桂園6日發布公告稱，其境外債務重組方案在5日舉行的債權人會議上獲高票通過。在兩個債務組別的投票中，贊成票均超過75%，其中組別一（銀團貸款組別）贊成金額占比83.71%，組別二（美元債及其他債權）更是高達96.03%。

碧桂園透露，此次納入境外重組範圍的債務規模合計約177億美元，折合人民幣約1270億元。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「此次事件意義重大，對碧桂園而言，意味著其可以輕裝上陣進入新發展軌道；對行業來說，標誌著房地產市場風險出清取得了實質性成果。」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，此次重組的核心不再是展期，而是通過債轉股、實物付息、新債置換舊債以及工具組合等多種方式來推進。「削減債務是最大特徵。」

報導指出，從行業角度來看，碧桂園債務重組的成功，為出險房企化解債務風險提供了可複製的範例。與早期主要側重於「展期」不同，「削債」已成為重組方案的核心要素。

而這種轉變背後，是整個房地產行業預期的根本性變化。隨著房地產市場不如以往，債權人也逐漸認識到，過去的債務水平可能永遠無法維持。

