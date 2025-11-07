農夫山泉鍾睒睒 連續5年蟬聯中國首富

農夫山泉創辦人鍾睒睒連續5年蟬聯中國首富寶座。（本報系資料照片）

綜合港媒今天報導，富比世發布「2025年中國富豪榜」，最富有的100人總財富從去年的1.03兆美元增至1.35兆美元，人工智慧、消費領域多名企業家則首次入圍，而農夫山泉 創辦人鍾睒睒 連續5年蟬聯中國首富寶座。

綜合香港 明報、香港商報報導，鍾睒睒身家年增263億元（美元，下同），達771億元；短影片TiTok中國母公司字節跳動創辦人張一鳴升至第二位，身家上漲237億元，達到693億元；騰訊主席馬化騰的身家也增至628億元，但排名下跌一位，成為第三位。

第四至第十位的富豪依次為寧德時代創辦人曾毓群、網易創辦人丁磊、拼多多創辦人黃崢、小米創辦人雷軍、阿里巴巴創辦人馬雲、美的集團大股東何享健家族、魏橋創業的鄭淑良家族。

值得注意的是，榜單新增8名富豪，包括DeepSeek創辦人梁文鋒以115億元身家位列第34；有「中國英偉達（輝達）」之稱的中國國產晶片獨角獸寒武紀科技創辦人陳天石財富幾乎增至去年的3倍，達210億美元，位列第15。跌出的榜單則有14人，包括昔日中國首富、大連萬達集團董事長王健林。

與此同時，有女性富豪排名大升。64歲的翰森製藥董事長兼行政總裁鍾慧娟蟬聯中國最富有的白手起家女富豪，淨資產增加近2/3，達197億美元，排名上升6位，至第16名。

近年旗下文創產品Labubu風靡全球的泡泡瑪特股價飛天，創辦人王寧也成為身家漲幅最大的中國富豪，過去一年財富飆升4倍，至222億美元，排名12。

另外，奶茶巨頭蜜雪冰城創辦人張紅超、張紅甫兄弟首度躋身中國富豪榜，兩人淨資產皆為85億美元，並列第53名。

隨着今年金價飆漲，珠寶製造商老鋪黃金的股價較一年前飆升近5倍，創辦人徐高明也因此首度躋身榜單，身價高達110億美元，排名第35。